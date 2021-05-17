Beşiktaş'ın en skoreri Cyle Larin!

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta Kanadalı futbolcu Cyle Larin attığı gollerle kupayı getiren isimlerin başında geldi.



Geçen sezonu Belçika'da kiralık geçiren Larin, teknik direktör Sergen Yalçın'la kendini buldu. Bu sezon attığı 19 golle siyah-beyazlıların en golcü ismi olan Kanadalı oyuncu, ligdeki gol krallığında da 22 gollü Aaron Boupendza'nın 3 gol arkasında kaldı.



Beşiktaş'ın 6-0 kazandığı Çaykur Rizespor ve 7-0 kazandığı Atakaş Hatayspor maçlarında 4'er gol atan Larin'i uzun süredir forma giyemeyen Vincent Aboubakar 15 golle takip etti.



- En istikrarlısı Welinton



Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Welinton Souza, siyah-beyazlı ekibin en istikrarlı ismi oldu.



İlk maçlarında siyah-beyazlı taraftarlardan büyük eleştiri alan Brezilyalı oyuncu, 35'i lig olmak üzere 40 resmi maçta forma giydi. 3 bin 420 dakika sahada kalan Welinton, aynı zamanda takımının en hırçın futbolcusu oldu. Ligde hiç kırmızı kartla cezalandırılmayan Brezilyalı stoper, 9 kez sarı kart gördü.



Welinton'ın ardından en fazla görev yapan oyuncu 3 bin 364 dakikayla Domagoj Vida oldu.



- 5 oyuncu kırmızı kart gördü



Siyah-beyazlı takımda toplam 5 futbolcu kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



Ersin Destanoğlu, Fabrice N'Sakala, Josef de Souza, Dorukhan Toköz ve Cyle Larin bu sezon çeşitli maçlarda kırmızı kart görerek takımlarını sahada eksik bırakan isim oldular.



Siyah-beyazlı takım bütün resmi maçlarda ise toplam 85 sarı kart gördü.







