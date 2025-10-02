Beşiktaş'ın derbideki kozu: Rafa Silva

Beşiktaş 'ta Sergen Yalçın ideal kadro ve oyun düzenini oluşturmak için yoğun mesai harcıyor. Bu süreçte takımın en istikrarlı isimlerinden biri ise Rafa Silva oldu.

Portekizli yıldız, mücadele gücü, hücumdaki etkinliği ve liderlik özellikleriyle dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı formayla gösterdiği performansla taraftarların gönlünü kazanan Silva, Galatasaray derbisine de formunun zirvesinde çıkacak.

DERBİ GEÇMİŞİ UMUT VERİYOR

Rafa Silva'nın Galatasaray'a karşı geçmişte gösterdiği performans, Beşiktaş'a umut aşılıyor. Yıldız futbolcu, Sarı-Kırmızılılar'a karşı daha önce 4 kez sahaya çıktı; bu maçlarda 2 gol kaydederken, gollerden biri Benfica formasıyla geldi.

Geçtiğimiz sezon başındaki Süper Kupa finalinde de Galatasaray'a karşı 1 gol ve 1 asistle oynayan Silva, Beşiktaş'ın kupayı kazanmasında başrolü üstlenmişti.

Ezeli rekabetin havasına ve baskısına fazlasıyla alışkın olan deneyimli oyuncunun, derbide hem saha içindeki liderliği hem de skora katkısıyla yine kilit isim olması bekleniyor.