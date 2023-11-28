Beşiktaş'ın Club Brugge maçı hakemi belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'nde Club Brugge ile oynayacağı maçı Sloven hakem David Smajc yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ın Club Brugge maçı hakemi belli oldu
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28 Kasım 2023 14:44
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. haftasında 30 Kasım Perşembe günü Belçika temsilcisi Club Brugge ile yapacağı maçta Sloven hakem David Smajc görev alacak. UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak maçta David Smajc'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden David Gabrovec ile Tomaz Cerne yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sloven Dejan Balazic olacak.

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