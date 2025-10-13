13 Ekim
Beşiktaş'ın büyük kozu: Rafa Silva

Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın geçen sezondan bu yana 10 numara dışında iki kanatta, ikinci forvet ve santrfor olarak görev yapması dikkat çekti.

13 Ekim 2025 08:21
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın büyük kozu: Rafa Silva
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelişiyle birlikte vites yükselten Rafa Silva, son 7 maçta 5 kez ağları sallayıp Beşiktaş'ın galibiyetlerinde başrolü oynadı.

5 FARKLI BÖLGEDE OYNADI

Portekizli yıldızın geçen sezon bu yana 5 farklı bölgede forma giymesi dikkat çekti.


32 yaşındaki maestro, 10 numara pozisyonu dışında iki ayrı kanatta, ikinci forvet ve santrfor olarak görev yaptı.

SERGEN YALÇIN'IN ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Rafa Silva'nın çok yönlü bir oyuncu profiline sahip olması, 52 yaşındaki teknik adamın elini güçlendiriyor.

EN ÖNEMLİ KOZ

Galatasaray derbisindeki performansıyla beğeni toplayan siyah-beyazlı oyuncu, milli ara sonrası zorlu fikstürde Kartal'ın ofans hattında en önemli kozu olacak. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
