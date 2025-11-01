Beşiktaş'ın antrenörü hayatını kaybetti: Hikmet Çapanoğlu

Beşiktaş U17 Takımı Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu'nun vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Beşiktaş camiasına başsağlığı dileriz." mesajı paylaşıldı.

TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI



Beşiktaş , U-17 Akademi takımının Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu'nun hayatını kaybettiğini açıkladı."U-17 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu ve eski futbolcularımızdan Hikmet Çapanoğlu'nun kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Hikmet Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."Sporx olarak Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Beşiktaş camiasına başsağlığı dileriz.Fenerbahçe ve Galatasaray, Hikmet Çapanoğlu'nun vefatı sebebiyle başsağlığı mesajı yayımladı.Sarı-lacivertli kulübün paylaşımında, "Türk futbolunda gelecek nesillerin yetişmesinde katkıları olan Beşiktaş 17 Yaş Altı Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu'nun vefat ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere Beşiktaş ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.Ayrıca mesajda, Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı müsabakanın ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.Galatasaray'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından "Beşiktaş 17 Yaş Altı Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu'nun vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Hikmet Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Beşiktaş camiasına başsağlığı dileriz." mesajı yayımlandı.Bordo mavili kulübün paylaşımında ise, "

"Beşiktaş U17 Akademi Takımının Teknik Sorumlusu ve siyah-beyazlı takımın eski futbolcusu Hikmet Çapanoğlu'nun geçirdiği kalp krizi sonucu vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.



Futbolculuğu döneminde 14 kez U18, 5 kez U17 ve 19 kez de U16 millî takımlarımızda forma giyen Çapanoğlu; 2024-2025 Sezonunda Gelişim Liglerinde şampiyon olan Beşiktaş Akademi U16 Takımı ile en başarılı teknik direktör ödülünü de almıştı.



Hikmet Çapanoğlu'nun cenazesi 3 Kasım Pazartesi günü Beşiktaş Sinan Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası aile mezarlığına defnedilecektir.



Merhum Hikmet Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve başta Beşiktaş olmak üzere tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz."







