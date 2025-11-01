01 Kasım
Galatasaray-Trabzonspor
20:00
01 Kasım
Göztepe-Gençlerbirliği
17:00
01 Kasım
Auxerre-Marsilya
23:05
01 Kasım
AS Monaco-Paris FC
21:00
01 Kasım
Cremonese-Juventus
22:45
01 Kasım
SSC Napoli-Como
20:00
01 Kasım
Udinese-Atalanta
17:00
01 Kasım
Real Madrid-Valencia
23:00
01 Kasım
Real Sociedad-Athletic Bilbao
20:30
01 Kasım
Atletico Madrid-Sevilla
18:15
01 Kasım
Villarreal-Rayo Vallecano
0-08'
01 Kasım
Liverpool-Aston Villa
23:00
01 Kasım
Tottenham-Chelsea
20:30
01 Kasım
N. Forest-M. United
18:00
01 Kasım
Fulham-Wolves
18:00
01 Kasım
C.Palace-Brentford
18:00
01 Kasım
Burnley-Arsenal
18:00
01 Kasım
Brighton-Leeds United
18:00
01 Kasım
Bayern Munih-Leverkusen
20:30
01 Kasım
Union Berlin-Freiburg
17:30
01 Kasım
St. Pauli-Mönchengladbach
17:30
01 Kasım
RB Leipzig-VfB Stuttgart
17:30
01 Kasım
Mainz 05-Werder Bremen
17:30
01 Kasım
FC Heidenheim-E. Frankfurt
17:30
01 Kasım
Serik Belediyespor-A.Demirspor
19:00
01 Kasım
Ümraniye-Sivasspor
1-07'
01 Kasım
Keçiörengücü-Sarıyer
3-0
01 Kasım
Ajax-SC Heerenveen
18:30

Beşiktaş'ın antrenörü hayatını kaybetti: Hikmet Çapanoğlu

Beşiktaş, U-17 Akademi takımının Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu'nun hayatını kaybettiğini açıkladı.

calendar 01 Kasım 2025 11:35 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2025 14:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın antrenörü hayatını kaybetti: Hikmet Çapanoğlu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, U-17 Akademi takımının Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu'nun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"U-17 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu ve eski futbolcularımızdan Hikmet Çapanoğlu'nun kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.


Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Hikmet Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."

Sporx olarak Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Beşiktaş camiasına başsağlığı dileriz.

FENERBAHÇE, GALATASARAY'DAN VE TRABZONSPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI

Fenerbahçe ve Galatasaray, Hikmet Çapanoğlu'nun vefatı sebebiyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün paylaşımında, "Türk futbolunda gelecek nesillerin yetişmesinde katkıları olan Beşiktaş 17 Yaş Altı Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu'nun vefat ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere Beşiktaş ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Ayrıca mesajda, Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı müsabakanın ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Galatasaray'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından "Beşiktaş 17 Yaş Altı Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu'nun vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Hikmet Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Beşiktaş camiasına başsağlığı dileriz." mesajı yayımlandı.

Bordo mavili kulübün paylaşımında ise, "Beşiktaş U17 Takımı Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu'nun vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Beşiktaş camiasına başsağlığı dileriz." mesajı paylaşıldı.

TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI


"Beşiktaş U17 Akademi Takımının Teknik Sorumlusu ve siyah-beyazlı takımın eski futbolcusu Hikmet Çapanoğlu'nun geçirdiği kalp krizi sonucu vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Futbolculuğu döneminde 14 kez U18, 5 kez U17 ve 19 kez de U16 millî takımlarımızda forma giyen Çapanoğlu; 2024-2025 Sezonunda Gelişim Liglerinde şampiyon olan Beşiktaş Akademi U16 Takımı ile en başarılı teknik direktör ödülünü de almıştı.

Hikmet Çapanoğlu'nun cenazesi 3 Kasım Pazartesi günü Beşiktaş Sinan Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası aile mezarlığına defnedilecektir.

Merhum Hikmet Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve başta Beşiktaş olmak üzere tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz."



Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.