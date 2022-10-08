GEDSON ORTA SAHADA

FORVETE DESTEK İSTEDİ

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Valerien Ismael'in bu maçtaki anahtar oyuncularından biri de Gedson Fernandes olacak.Giresunspor maçında Salih Uçan'dan yararlanamayacak olan Valerien Ismael'in gözü Gedson Fernandes'te. Fransız teknik adam orta sahada Dele Alli ve Josef'in yanında Portekizli genç oyuncu görevlendirecek.23 yaşındaki Portekizli oyuncunun, kalabalık savunmalara karşı etkili olduğunu düşünen Valerien İsmael, genç oyuncudan özellikle forvetlere yakın oynamasını ve onları desteklemelerini istedi. Gedson bu sezon Beşiktaş'ta 8 maçta 624 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı.