VALERIEN ISMAEL'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

YENİ TRANSFERLER YEDEK BAŞLADI

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

JOSEF DE SOUZA'YA BÜYÜK DESTEK

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN 3 RÖTUŞ

MESUT ÖZİL KADRODA YOK

NET FIRSAT KAÇTI

BEŞİKTAŞ'TA PENALTI BEKLENTİSİ

BEŞİKTAŞ YİNE YARARLANAMADI

ISMAEL'DEN REDMOND HAMLESİ

YİNE PENALTI BEKLENTİSİ

EMRE BELÖZOĞLU SARI KART GÖRDÜ

BAŞAKŞEHİR GOLÜ BULDU

ISMAEL RİSKLERİ ALDI

TAYFUR BİNGÖL DE OYUNDA

VALERIEN ISMAEL KIRMIZI KART GÖRDÜ

BEŞİKTAŞ'TAN İLK KAYIP

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı Başakşehir 1-0'lık skorla kazandı.Karşılaşmada İstanbul ekibine galibiyeti getiren golü 71. dakikada Bertrand Traore kaydetti.Bu sonucun ardından Beşiktaş, bu sezon ligde ilk kez mağlup oldu ve 13 puanda kaldı. Başakşehir ise puanını 13 yaptı.Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, İstanbulspor deplasmanına gidecek. Başakşehir, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, geçen hafta oynadıkları MKE Ankaragücü maçı kadrosuna göre tek değişikliğe gitti.Siyah-beyazlı teknik adam sakatlığı bulunan Dele Alli'nin yokluğunda Berkay Vardar'a görev verdi.Kaleci Ersin Destanoğlu'nu bu hafta da yedek bırakan Ismael, kaleyi Emre Bilgin'e teslim etti. Savunmayı Valentin Rosier, Necip Uysal, Romain Saiss ve Arthur Masuaku'dan oluşturan Ismael, orta sahanın merkezinde Berkay Vardar ve Salih Uçan'ı görevlendirdi.Hücum hattının sağında Jackson Muleka'ya forma veren deneyimli teknik adam, forvet arkasında Gedson Fernandes'e, sol tarafta Georges-Kevin N'Koudou'ya forma verdi. Siyah-beyazlı takımın ileri uçtaki ismi ise Wout Weghorst oldu.Beşiktaş'ın transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Nathan Redmond, Tayfur Bingöl ve Tayyip Talha Sanuç, yedek kulübesinde yer aldılar.Siyah-beyazlı takım, Medipol Başakşehir karşılaşmasına 5 eksikle çıktı.Kırmızı kart cezalısı olan Josef de Souza'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Atiba Hutchinson, Dele Alli, Rachid Ghezzal ve Welinton Souza, Vodafone Arena'daki mücadelede takımını yalnız bıraktı.MKE Ankaragücü maçında yaşanan olaylar sonrasında kırmızı kart gören Josef de Souza'ya siyah-beyazlı taraftarlar destek gösterdi.Bazı taraftarların maçı izlemek için stada gelen Brezilyalı oyuncu için hazırlanan maskeleri taktığı görülürken, Dele Alli de aynı maskeyi takarak takım arkadaşına destek oldu.Pazartesi günü erken saatlerde olmasına rağmen siyah-beyazlı taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmayı yaklaşık 35 bin kişi takip ederken, Medipol Başakşehir taraftarları da kendilerine ayrılan yerde maçı izledi.Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları ve 2-0 kazandıkları Corendon Alanyaspor karşılaşmasına göre ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.Emre Belözoğlu, karşılaşmada Junior Caiçara, Serdar Gürler ve Stefano Okaka'nın yerine, Ömer Ali Şahiner, Bertrand Traore ve Philippe Kenny'ye ilk 11'inde şans verdi.Medipol Başakşehir, sahaya Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Yossouf Ndayishimiye, Lucas Lima, Lucas Biglia, Mahmut Tekdemir, Bertrand Traore, Berkay Özcan, Münir ve Philippe Kenny ilk 11'iyle çıktı.Medipol Başakşehir'de hastalıktan çıkan ve antrenman eksikliği bulunan Mesut Özil kadroda yer almadı.Turuncu-lacivertli kulübün yedek kulübesinde ise Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Gürler, Danijel Aleksic, Patryk Szysz, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş, Ahmed Touba, Stefano Okaka ve Junior Caiçara yer aldı.Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş oldu. Mücadelenin 9. dakikasında Başakşehir'in çıkarken kaptırdığı topta meşin yuvarlağı önünde bulan N'koudou sol çaprazdan karşı karşıya vuruşunu yaptı ama top üstten auta gitti.13. dakikada Beşiktaş penaltı bekledi. Arthur Masuaku'nun soldan içeriye ortaladığı topta ceza sahası içinde Duarte topu uzaklaştırdı. Beşiktaşlılar oyuncunun elle oynadığını belirterek hakem Halil Umut Meler'e itirazda bulundu. Halil Umut Meler, VAR'la da görüştükten sonra oyunu devam ettirdi.40. dakikada Başakşehir'in çıkarken kaptırdığı topta Muleka'nın arka direğe gönderdiği ortayı N'Koudou iyi kontrol etti ama Leo Duarte son anda araya girerek net gol fırsatını engelledi.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.Beşiktaş'ta Valerien Ismael, ikinci yarıda yeni transfer Nathan Redmond'u sahaya sürdü. İngiliz yıldız, 57. dakikada Jackson Muleka yerine oyuna dahil oldu.Beşiktaş, karşılaşmanın ikinci yarısında da penaltı bekledi. 60. dakikada Gedson soldan ceza sahasına girmek isterken yerde kaldı ama hakem oyunu devam ettirdi.Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmanın 65. dakikasında hakeme yönelik itirazlarının ardından sarı kart gördü.Başakşehir, karşılaşmanın 71. dakikasında golü buldu. Necip'in orta alanda kaptırdığı top sonrası gelişen atakta Bertrand Traore, sağ kanatta topla buluştu. Topla birlikte ceza sahasına giren 27 yaşındaki futbolcu, yerden bir vuruş yaparak kaleci Emre Bilgin'i mağlup etti.Beşiktaş'ta Valerien Ismael, yenilen golün ardından risk aldı. 75. dakikada Gedson yerini Cenk Tosun'a bıraktı. Beşiktaş'ta ayrıca bu dakikada yeni transfer Tayyip Talha Sanuç'a bıraktı. Beşiktaşlı taraftarlar, oyundan çıktığı sırada Necip Uysal'ı ıslıkladı.Beşiktaş'ta Redmond ve Tayyip Talha'nın ardından Tayfur Bingöl de oyuna girdi. 29 yaşındaki futbolcu 79. dakikada Berkay Vardar yerine oyuna girdi.Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, karşılaşmanın 87. dakikasında kırmızı kart gördü. Bu dakikada hakem Halil Umut Meler, Masuaku'nun Deniz Türüç'e müdahalesini faul olarak değerlendirdi. Bu karara itiraz eden Ismael, sarı kart gördü. Ardından itirazlarına devam eden Fransız teknik adam, kırmızı kartla cezalandırıldı.Beşiktaş, kalan dakikalarında aradığı golü bulamadı ve Başakşehir sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.11. dakikada soldan Salih Uçan'ın kullandığı kornerde Necip Uysal'ın kafa vuruşunda Mahmut Tekdemir kale önünde topu uzaklaştırdı.12. dakikada Salih Uçan'ın ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunu kaleci çıkardı.18. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ceza yayı üzerine gelen topa Gedson gelişine vurdu, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.38. dakikada Lima'nın ceza sahası dışından şutunda top yandan auta çıktı.40. dakikada Muleka'nın sağdan arka direğe gönderdiği topla buluşan N'Koudou çaprazdan şutunu çekti, Duarte son anda topa ayak uzatarak olası golü önledi.67. dakikada Saiss'in kendi yarı sahasından uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Redmond, ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.71. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Kenny'nin pasında topla buluşan Traore, ceza sahasına girdikten sonra sol ayağıyla köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.82. dakikada Beşiktaş beraberlik golüne yaklaştı. Cenk Tosun'un soldan ortasında Weghorst'un ceza sahasında kafayla kaleye göndermek istediği top, yere çarparak N'Koudou'nun önüne düştü. Bu oyuncunun yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.Kalan bölümde Beşiktaş yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Medipol Başakşehir karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.Vodafone ParkHalil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Kemal YılmazBeşiktaş: Emre Bilgin, Rosier, Necip Uysal (Dk. 75 Tayyip Talha Sanuç), Saiss, Masuaku, Berkay Vardar (Dk. 79 Tayfur Bingöl), Salih Uçan, Muleka (Dk. 57 Redmond), Gedson Fernandes (Dk. 75 Cenk Tosun), N'Koudou, WeghorstVolkan Babacan, Ömer Ali Şahiner (Dk. 56 Caiçara), Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Berkay Özcan (Dk. 69 Deniz Türüç), Traore (Dk. 80 Aleksic), Mounir (Dk. 69 Serdar Gürler), Keny (Dk. 80 Okaka)Dk. 71 Traore (Medipol Başakşehir)Dk. 87 Valerien Ismael (Teknik direktör) (Beşiktaş)Dk. 63 Caiçara, Dk. 65 Emre Belözoğlu (Teknik direktör), Dk. 76 Duarte, Dk. 82 Ndayishimiye, Dk. 90 Deniz Türüç, Dk. 90+4 Okaka (Medipol Başakşehir), Dk. 58 Salih Uçan, Dk. 86 Saiss, Dk. 90+4 Tayyip Talha Sanuç (Beşiktaş)