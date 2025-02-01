Beşiktaş için Avrupa'da büyük hayal kırıklığı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne Twente deplasmanında aldığı mağlubiyetle veda etti. Solskjaer yönetimindeki siyah-beyazlılar, organizasyonda gösterdiği performansla toplam 10 milyon 630 bin euro gelir elde etti. UEFA, Avrupa Ligi'nde her galibiyete 450 bin euro, her beraberliğe ise 150 bin euro ekstra prim veriyor. Ancak Beşiktaş, turnuvada hiç beraberlik almayan dört takımdan biri oldu.*** HERKESE 1000 TL HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
AVRUPA'DA HAYAL KIRIKLIĞI
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 9 puan toplayarak 28. sırada yer aldı. İlk 24'e giremeyen siyah-beyazlılar, play-off şansını kaybederek Avrupa defterini kapattı.
GEDSON ÖNE ÇIKTI
Bu sezon Avrupa'da Beşiktaş'ın en skorer ismi Gedson Fernandes oldu. Portekizli orta saha oyuncusu, 5 golle takımına önemli katkı sağladı. Rafa Silva 3 gol atarken, Immobile ve Rashica 2'şer golle skora katkıda bulundu. Masuaku, Muçi, Joao Mario, Al Musrati, Salih Uçan ve Semih Kılıçsoy ise birer kez fileleri havalandırdı.
SAVUNMA ALARM VERDİ
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 10 maçın 9'unda kalesini gole kapatamadı. 18 gol atmasına rağmen, 19 gol yiyen siyah-beyazlılar sadece Lyon deplasmanında 1-0'lık galibiyetle kalesini gole kapatmayı başardı.
BERABERLİK YAŞAMAYAN 4 TAKIMDAN BİRİ
Beşiktaş, Avrupa Ligi grup aşamasında hiç beraberlik almayan dört takımdan biri oldu. Siyah-beyazlıların yanı sıra Ferencvaros, Maccabi ve Karabağ da tüm maçlarını ya kazanarak ya da kaybederek tamamladı. Ancak Ferencvaros, gruptan çıkmayı başaran tek ekip oldu.
AVRUPA'DA HAYAL KIRIKLIĞI
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 9 puan toplayarak 28. sırada yer aldı. İlk 24'e giremeyen siyah-beyazlılar, play-off şansını kaybederek Avrupa defterini kapattı.
GEDSON ÖNE ÇIKTI
Bu sezon Avrupa'da Beşiktaş'ın en skorer ismi Gedson Fernandes oldu. Portekizli orta saha oyuncusu, 5 golle takımına önemli katkı sağladı. Rafa Silva 3 gol atarken, Immobile ve Rashica 2'şer golle skora katkıda bulundu. Masuaku, Muçi, Joao Mario, Al Musrati, Salih Uçan ve Semih Kılıçsoy ise birer kez fileleri havalandırdı.
SAVUNMA ALARM VERDİ
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 10 maçın 9'unda kalesini gole kapatamadı. 18 gol atmasına rağmen, 19 gol yiyen siyah-beyazlılar sadece Lyon deplasmanında 1-0'lık galibiyetle kalesini gole kapatmayı başardı.
BERABERLİK YAŞAMAYAN 4 TAKIMDAN BİRİ
Beşiktaş, Avrupa Ligi grup aşamasında hiç beraberlik almayan dört takımdan biri oldu. Siyah-beyazlıların yanı sıra Ferencvaros, Maccabi ve Karabağ da tüm maçlarını ya kazanarak ya da kaybederek tamamladı. Ancak Ferencvaros, gruptan çıkmayı başaran tek ekip oldu.