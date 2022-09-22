Spor yazarı ve yorumcusu Turgay Demir, Beşiktaş'ta yaşanan gelişmeleri değerlendirdi ve Valerien Ismael ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Turgay Demir'in yazısının tamamını Fotomaç Gazetesi'ni satın alarak okuyabilirsiniz. İşte Demir'in yazısından öne çıkan bölüm...



'ISMAEL GİTMELİ DİYORUM'



Sevgili Başkan Ahmet Nur Çebi, Valerien İsmael'in arkasında duracağını açıkladı. Bu güzel. Üstelik Başkan bunu ilk kez yapmıyor, Sergen Yalçın ve Önder Karaveli dönemlerinde de işler kötü giderken Başkan Çebi iki hocaya da sahip çıkmıştı. Ne var ki, ikisi de şimdilerde Beşiktaş'ta değil. Valerien İsmael yarın gider demiyorum, gitmeli diyorum.



'DERBİ KAYBEDİLİRSE GİDER GÖRÜŞÜ VAR'



Yok eğer Başkan Çebi, hocaya gerçekten inanıyorsa o zaman başka bir adım daha atmalı ve "Derbiyi kaybetsek dahi hocamızla devam edeceğiz" demelidir. Bu çok önemli. Çünkü tüm camia "Fener maçını kaybedersek hoca gider" görüşünde. Futbolcular da böyle düşünceye kapılırlar ise derbiye motive olma şansları bile kalmaz.



'ACEMİ VE ÖZGÜVENSİZ'



Manzara bu kadar açık ve netken Başkan Çebi yine de hocanın arkasında duracaksa saygı duyarım ama bunu her şart altında yapacağını söylemesi ve tam destek vermesi gerek. Eğer derbi kaybedildiğinde İsmael gidecekse derbi beklenmemeli. Yok eğer kalacaksa derbi kaybedilse dahi görevde kalmalı. Bu çok ama çok önemli bir ayrıntı. Futbolcular başta tüm camia bilmeli ki, hocanın kaderi derbiye bağlı değil. O takdirde hem camia, hem de takım kenetlenir ve öyle çıkar derbiye. Maçın skoruna göre gitmesi muhtemel bir teknik adam kendisini bile motive edemez ki, futbolcuları adapte edebilsin.



'ANLIK KARAR ALINMAZ'



Beşiktaş kulübü, anlık kararlarla yönetilmemelidir. İsmael'e ya tam güven verilsin ya da gönderilsin. Aksi halde kaybeden Beşiktaş olur, hem derbiyi, hem de ligi. Söylediğim kısa ve net; ya hocaya tam sahip çıkın ya şu milli takım boşluğunda gönderin. Beşiktaş'ın ve hocanın kaderini derbiye bağlamayın.



