Beşiktaş, Hentbol'da Runar Sandefjord ile eşleşti

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası son 16 turunda Norveç'in Runar Sandefjord takımıyla eşleşti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Hentbol'da Runar Sandefjord ile eşleşti
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06 Aralık 2024 15:35
Son güncelleme 06 Aralık 2024 15:36
EHF Avrupa Kupası son 16 turunda Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı'nın rakibi Norveç ekibi Runar Sandefjord oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda son 16 turu kura çekimi Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapıldı.

Beşiktaş, bu turda Norveç'in Runar Sandefjord takımıyla eşleşti.

Eşleşmede ilk maç 15-16 Şubat 2025'te, rövanşı ise 22-23 Şubat 2025'te oynanacak.

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