Beşiktaş, Gedson'un bonservisi için teklif yükseltti

Beşiktaş, hem Zenit hem de İngiliz ekiplerinin radarında olan Gedson Fernandes'in bonservisinin tamamına sahip olmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlı kulüp, kendisinde bulunan yüzde 50'lik payın, diğer kısmı için Benfica'ya yaptığı teklifi 6 milyon Euro'dan 7 milyon Euro'ya çıkardı. Ardından Portekiz ekibinin 10 milyon Euro'luk talebini aşağıya çekmesini beklemeye başladı.
Başkan Serdal Adalı ve ekibi, Rus ve İngiliz ekiplerinin radarında olan Gedson'u tüm haklarını satın aldıktan sonra 25-30 milyon Euro bonservis geliriyle satmayı planlıyor.
Siyah-beyazlı kulüp, kendisinde bulunan yüzde 50'lik payın, diğer kısmı için Benfica'ya yaptığı teklifi 6 milyon Euro'dan 7 milyon Euro'ya çıkardı. Ardından Portekiz ekibinin 10 milyon Euro'luk talebini aşağıya çekmesini beklemeye başladı.
Başkan Serdal Adalı ve ekibi, Rus ve İngiliz ekiplerinin radarında olan Gedson'u tüm haklarını satın aldıktan sonra 25-30 milyon Euro bonservis geliriyle satmayı planlıyor.