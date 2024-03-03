Beşiktaş, Galatasaray derbisini 10 kişi bitirdi

Beşiktaş, Dolmabahçe'de Galatasaray ile oynadığı derbiyi 10 kişi bitirdi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş, Galatasaray derbisini 10 kişi bitirdi
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03 Mart 2024 20:52
Son güncelleme 03 Mart 2024 21:06
Süper Lig'de derbi maçında Galatasaray'ı ağırlayan Beşiktaş, mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Omar Colley'in, Barış Alper Yılmaz'a müdahalesinin ardından VAR hakemi Koray Gençerler, orta hakem Halil Umut Meler'i pozisyonu izlemeye davet etti.

Halil Umut Meler pozisyonu izledikten sonra Omar Colley'e kırmızı kart gösterdi.

Beşiktaşlı futbolcu Colley bu karara tepki gösterdi.

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