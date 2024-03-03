Süper Lig'de derbi maçında Galatasaray'ı ağırlayan Beşiktaş, mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Omar Colley'in, Barış Alper Yılmaz'a müdahalesinin ardından VAR hakemi Koray Gençerler, orta hakem Halil Umut Meler'i pozisyonu izlemeye davet etti.
Halil Umut Meler pozisyonu izledikten sonra Omar Colley'e kırmızı kart gösterdi.
Beşiktaşlı futbolcu Colley bu karara tepki gösterdi.
Omar Colley'in, Barış Alper Yılmaz'a müdahalesinin ardından VAR hakemi Koray Gençerler, orta hakem Halil Umut Meler'i pozisyonu izlemeye davet etti.
Halil Umut Meler pozisyonu izledikten sonra Omar Colley'e kırmızı kart gösterdi.
Beşiktaşlı futbolcu Colley bu karara tepki gösterdi.
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