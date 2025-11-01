Beşiktaş GAİN, Anadolu Efes öncesi seriyi sürdürdü: 6'da 6!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Yukatel Merkezefendi'ye konuk oldu.Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş GAİN, 95-77 kazandı.Siyah-beyazlı ekipte Devon Dotson 21 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle oynadı. Jonah Mathews ise 24 sayı ile maçı bitirdi.Bu sonuçla birlikte Beşiktaş GAİN, ligde 6'da 6 ile başladı. Yukatel Merkezefendi ise 4 mağlubiyetini yaşadı.1981-1982'den bu yana ilk kez Beşiktaş, sezona 6'da 6 ile girdi.Beşiktaş GAİN, gelecek hafta ligde bir diğer yenilgisiz ekip olankonuk edecek.Pamukkale ÜniversitesiÖzlem Yalman, Can Mavisu, Tolga EdisSmith 16, Vanwijn 9, Cazalon 5, Hawkins 3, Mahir Ağva 4, Emre Tanışan 2, Griffin 10, Ömer Can İlyasoğlu 1, Badzim 18, Omic 6, Erbey Kemal Paltacı 3Mathews 24, Dotson 21, Yiğit Arslan 6, Morgan 17, Zizic 10, Kamagate, Canberk Kuş 6, Emir Adıgüzel, Anthony Brown 8, Vittorio Brown 311-2836-4458-71