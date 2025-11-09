Beşiktaş Gain, Anadolu Efes'i yıktı ve serisini sürdürdü!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş GAİN ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.



Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi siyah beyazlılar, 78-69 kazandı.



Bu sonucun ardından Beşiktaş Gain, ligde 7'de 7 yaptı. Anadolu Efes ise ligde ilk mağlubiyetini yaşadı.

Mücadeleye boyalı alandan arka arkaya sayılar bularak başlayan Anadolu Efes, 3. dakikayı 10-5 önde geçti. Beşiktaş GAİN, pota altını etkili savunan konuk ekip karşısında dış atışlara yönelirken üç sayı çizgisinin gerisinden de düşük yüzdeyle oynadı. Lacivert-beyazlı takım, ilk çeyreği 22-17 üstün tamamladı.İkinci periyotta iki takım da düşük isabetle oynadı ve skor üretmekte zorlandı. Üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes, 17. dakikayı 29-23 üstün bitirdi. Çeyreğin son bölümünde oyunda tempo yükselirken lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 35-31 önde girdi.İkinci yarıya taraftarının da desteğini yanına alarak başlayan Beşiktaş, 5-0'lık seri yakaladı ve 22. dakika biterken maçta ilk kez öne geçti: 36-35. Boyalı alandan üst üste basketler bularak üstünlüğü yeniden eline alan Anadolu Efes, 26. dakikada Dozier'in üç sayılık isabetiyle 7 sayılık üstünlük yakaladı: 39-46. Lacivert-beyazlılar, skor avantajını korudu ve final periyoduna 55-49 üstün gitti.Son çeyrek yüksek tempolu bir oyuna sahne oldu. Anadolu Efes'te Ercan Osmani ve Larkin'in basketlerine Kamagate ve Mathews ile karşılık veren siyah-beyazlı takım, 34. dakika biterken eşitliği yakaladı: 63-63. Beşiktaş, Zizic ve Morgan'ın serbest atışlarının yanı sıra hızlı hücumda Mathews'ün turnikesiyle son 2 dakikaya 71-67 önde girdi. Kalan sürede farkı açan siyah-beyazlı ekip, maçı 78-69 kazandı.Öte yandan Anadolu Efes'te PJ Dozier, üçüncü çeyreğin son bölümünde bir pozisyonda sakatlandı ve oyuna devam edemedi.Beşiktaş GAİN Spor KompleksiEmin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Ahmet TatlıcıMathews 25, Dotson 8, Yiğit Arslan 5, Morgan 6, Zizic 9, Vittorio Brown, Berk İbrahim Uğurlu 4, Kamagate 10, Anthony Brown 11Larkin 6, Weiler-Babb 3, Cordinier 8, Dessert 12, Ercan Osmani 18, Şehmus Hazer 1, Smits 7, Dozier 10, Loyd 2, Jones 217-2231-3549-5536.15 Dessert (Anadolu Efes)