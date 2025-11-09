09 Kasım
Kocaelispor-Galatasaray
1-0
09 Kasım
Fenerbahçe-Kayserispor
4-2
09 Kasım
Samsunspor-Eyüpspor
1-0
09 Kasım
Lorient-Toulouse
1-1
09 Kasım
Atalanta-Sassuolo
0-3
09 Kasım
Bologna-SSC Napoli
2-0
09 Kasım
Genoa-Fiorentina
2-2
09 Kasım
Roma-Udinese
2-0
09 Kasım
Inter-Lazio
1-026'
09 Kasım
Karagümrük-Konyaspor
2-0
09 Kasım
Angers-Auxerre
2-0
09 Kasım
Celta Vigo-Barcelona
0-111'
09 Kasım
Strasbourg-Lille
2-0
09 Kasım
Lyon-PSG
0-127'
09 Kasım
FC Utrecht-Ajax
2-1
09 Kasım
NEC Nijmegen-FC Groningen
2-0
09 Kasım
Alkmaar-PSV Eindhoven
1-5
09 Kasım
Metz-Nice
2-1
09 Kasım
Rayo Vallecano-Real Madrid
0-0
09 Kasım
Mallorca-Getafe
1-0
09 Kasım
Valencia-Real Betis
1-1
09 Kasım
Athletic Bilbao-Real Oviedo
1-0
09 Kasım
M.City-Liverpool
3-0
09 Kasım
N. Forest-Leeds United
3-1
09 Kasım
C.Palace-Brighton
0-0
09 Kasım
Brentford-Newcastle
3-1
09 Kasım
Aston Villa-Bournemouth
4-0
09 Kasım
E. Frankfurt-Mainz 05
1-084'
09 Kasım
VfB Stuttgart-Augsburg
3-2
09 Kasım
Freiburg-St. Pauli
2-1
09 Kasım
Arca Çorum FK-Iğdır FK
3-1
09 Kasım
Pendikspor-Ümraniye
3-0
09 Kasım
Erzurumspor-Esenler Erokspor
1-1
09 Kasım
A.Demirspor-Keçiörengücü
2-7
09 Kasım
Go Ahead Eagles-Feyenoord
1-054'

Beşiktaş Gain, Anadolu Efes'i yıktı ve serisini sürdürdü!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş GAİN, sahasında Anadolu Efes'i 78-69 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, son çeyreğe 55-49 geride girmesine rağmen galibiyete ulaştı.

calendar 09 Kasım 2025 22:40 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2025 22:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş Gain, Anadolu Efes'i yıktı ve serisini sürdürdü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş GAİN ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi siyah beyazlılar, 78-69 kazandı. 

Bu sonucun ardından Beşiktaş Gain, ligde 7'de 7 yaptı. Anadolu Efes ise ligde ilk mağlubiyetini yaşadı.



Mücadeleye boyalı alandan arka arkaya sayılar bularak başlayan Anadolu Efes, 3. dakikayı 10-5 önde geçti. Beşiktaş GAİN, pota altını etkili savunan konuk ekip karşısında dış atışlara yönelirken üç sayı çizgisinin gerisinden de düşük yüzdeyle oynadı. Lacivert-beyazlı takım, ilk çeyreği 22-17 üstün tamamladı.

İkinci periyotta iki takım da düşük isabetle oynadı ve skor üretmekte zorlandı. Üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes, 17. dakikayı 29-23 üstün bitirdi. Çeyreğin son bölümünde oyunda tempo yükselirken lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 35-31 önde girdi.

İkinci yarıya taraftarının da desteğini yanına alarak başlayan Beşiktaş, 5-0'lık seri yakaladı ve 22. dakika biterken maçta ilk kez öne geçti: 36-35. Boyalı alandan üst üste basketler bularak üstünlüğü yeniden eline alan Anadolu Efes, 26. dakikada Dozier'in üç sayılık isabetiyle 7 sayılık üstünlük yakaladı: 39-46. Lacivert-beyazlılar, skor avantajını korudu ve final periyoduna 55-49 üstün gitti.

Son çeyrek yüksek tempolu bir oyuna sahne oldu. Anadolu Efes'te Ercan Osmani ve Larkin'in basketlerine Kamagate ve Mathews ile karşılık veren siyah-beyazlı takım, 34. dakika biterken eşitliği yakaladı: 63-63. Beşiktaş, Zizic ve Morgan'ın serbest atışlarının yanı sıra hızlı hücumda Mathews'ün turnikesiyle son 2 dakikaya 71-67 önde girdi. Kalan sürede farkı açan siyah-beyazlı ekip, maçı 78-69 kazandı.

Öte yandan Anadolu Efes'te PJ Dozier, üçüncü çeyreğin son bölümünde bir pozisyonda sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Ahmet Tatlıcı

Beşiktaş GAİN: Mathews 25, Dotson 8, Yiğit Arslan 5, Morgan 6, Zizic 9, Vittorio Brown, Berk İbrahim Uğurlu 4, Kamagate 10, Anthony Brown 11

Anadolu Efes: Larkin 6, Weiler-Babb 3, Cordinier 8, Dessert 12, Ercan Osmani 18, Şehmus Hazer 1, Smits 7, Dozier 10, Loyd 2, Jones 2

1. Periyot: 17-22

Devre: 31-35

3. Periyot: 49-55

Beş faulle çıkan: 36.15 Dessert (Anadolu Efes)

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
