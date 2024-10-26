Beşiktaş Fibabanka, evinde Karşıyaka'yı geçti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Karşıyaka'yı konuk etti.



BJK Fibabanka Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 89-82 kazandı.



Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, üst üste 3. galibiyetini aldı. Karşıyaka ise 2 maç sonra mağlubiyet yaşadı.



Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş Fibabanka, Mersin Spor'u konuk edecek. Karşıyaka ise evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.



1. ÇEYREK: Beşiktaş Fibabanka: 26-24 Karşıyaka

2. ÇEYREK: Beşiktaş Fibabanka: 16-23 Karşıyaka

3. ÇEYREK: Beşiktaş Fibabanka: 24-19 Karşıyaka

4. ÇEYREK: Beşiktaş Fibabanka: 23-16 Karşıyaka

