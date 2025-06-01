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Beşiktaş, Ez Abde'yi gündemine aldı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Chelsea'ye karşı oynadığı futbol ile büyük beğeni toplayan Real Betis'in sol kanat oyuncusu Ez Abde Beşiktaş'ın listesine girdi.

calendar 01 Haziran 2025 09:49
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Ez Abde'yi gündemine aldı!
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Yeni sezonda şampiyonluk yaşamak ve ona göre iddialı bir takım kurmak isteyen Beşiktaş, Konferans Ligi final maçının ilk yarısında Chelsea'nin savunmasına zor anlar yaşatan ve Betis'in tek golüne imza atan sol kanat oyuncusu Abde Ezzalzouli'yi takibe aldı.

KİRALIK HAMLESİ GÜNDEMDE

Faslı oyuncunun bonservisinin % 50'sini ve 2025 sezonunun sonuna kadar 25 milyon euro geri satın alma opsiyonunu elinde tutan Barcelona eğer bu opsiyonu kullanmaz ise siyah beyazlılar kiralık olarak iyi bir teklif vermeye hazırlanıyor.


ÇOK YÖNLÜ BİR FUTBOLCU

Haziran 2029'a kadar Real Betis ile sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki genç yıldız sağ ayağını kullanıyor. Sol kanat ana mevkii olsa da sağ kanatta da oynayabiliyor. İyi bir alt yapı kumaşı bulunan Ezzalzouli 2022 yılından beri Fas Milli takımında da görev alıyor. Abde'nin A Milli takımda 23 karşılaşmada 2 golü bulunuyor. Avrupa'da yine final hedefleyen Betis'in kadro değişikliğine gidecek olması, Beşiktaş'ın şansını artırabileceği söyleniyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon oynadığı 49 maçta 9 gol attı ve 5 asist yaptı. UEFA Analisti olan Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer'in de takip ettiği, siyah beyazlı formayı giymesi halinde takıma büyük güç katacağını belirtiliyor. 

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