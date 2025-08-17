Beşiktaş - Eyüpspor: Muhtemel 11'ler

16 Ağustos
Kocaelispor-Samsunspor
0-1
16 Ağustos
Alanyaspor-Rizespor
0-0
16 Ağustos
Göztepe-Fenerbahçe
0-0
16 Ağustos
Keçiörengücü-İstanbulspor
0-0
16 Ağustos
Sarıyer-Boluspor
1-1
16 Ağustos
A.Demirspor-Arca Çorum FK
0-3
16 Ağustos
Pendikspor-Bandırmaspor
2-0
16 Ağustos
Aston Villa-Newcastle
0-0
16 Ağustos
Brighton-Fulham
1-1
16 Ağustos
Sunderland-West Ham United
3-0
16 Ağustos
Tottenham-Burnley
3-0
16 Ağustos
Wolves-M.City
0-4
16 Ağustos
Mallorca-Barcelona
0-3
16 Ağustos
Alaves-Levante
2-1
16 Ağustos
Valencia-Real Sociedad
1-1
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
16 Ağustos
VfB Stuttgart-Bayern Munih
1-2
16 Ağustos
Lens-Lyon
0-1
16 Ağustos
AS Monaco-Le Havre
3-1
16 Ağustos
Nice-Toulouse
0-1
16 Ağustos
Excelsior-Feyenoord
1-2
16 Ağustos
Heracles-NEC Nijmegen
1-4
16 Ağustos
FC Groningen-SC Heerenveen
2-1
16 Ağustos
Zulte Waregem-Club Brugge
0-1
16 Ağustos
KV Mechelen-Gent
1-1
16 Ağustos
Union St.Gilloise-Standard Liege
3-0
16 Ağustos
Grazer AK-WSG Tirol
1-1
16 Ağustos
Hartberg-RB Salzburg
1-2
16 Ağustos
Ried-Sturm Graz
1-3
16 Ağustos
Tondela-Famalicao
0-1
16 Ağustos
V. Guimaraes-Estoril
3-2
16 Ağustos
Estrela da Amadora-Benfica
0-1
16 Ağustos
Baltika-Lokomotiv Moscow
1-1
16 Ağustos
S. Moskova-Zenit St. Petersburg
2-2
16 Ağustos
FK Akhmat-Samara
3-1
16 Ağustos
Derby County-Coventry City
3-5
16 Ağustos
Portsmouth-Norwich City
1-2
16 Ağustos
Wrexham-West Bromwich
2-3
16 Ağustos
Blackburn Rovers-Birmingham City
1-2
16 Ağustos
Bristol City-Charlton Athletic
0-0
16 Ağustos
Millwall-Middlesbrough
0-3
16 Ağustos
Preston North End-Leicester City
2-1
16 Ağustos
Sheffield Wednesday-Stoke City
0-3
16 Ağustos
Swansea City-Sheffield United
1-0
16 Ağustos
Watford-QPR
2-1
16 Ağustos
Burton Albion-Port Vale
0-0
16 Ağustos
Exeter City-Mansfield Town
1-2
16 Ağustos
Barnsley-Bolton Wanderers
1-1
16 Ağustos
Blackpool-Huddersfield
3-2
16 Ağustos
Bradford City-Luton Town
2-1
16 Ağustos
Cardiff City-Rotherham United
3-0
16 Ağustos
Doncaster Rovers-Wycombe Wanderers
1-1
16 Ağustos
Leyton Orient-Stockport County
2-2
16 Ağustos
Lincoln City-Plymouth Argyle
3-2
16 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
1-2
16 Ağustos
Stevenage-Northampton Town
2-0
16 Ağustos
Wigan Athletic-Peterborough
2-0
16 Ağustos
Annecy FC-Dunkerque
2-2
16 Ağustos
Reims-Guingamp
1-0
16 Ağustos
Saint-Etienne-Rodez
4-0
16 Eylül
Boulogne-SC Bastia
20:00
16 Ağustos
Racing Santander-Castellon
3-1
16 Ağustos
Malaga-Eibar
1-1
16 Ağustos
Granada-Deportivo La Coruna
1-3
16 Ağustos
MVV Maastricht-FC Dordrecht
0-1
16 Ağustos
Austria Wien II-Admira Wacker
1-1
16 Ağustos
Vizela-FC Porto B
4-0
16 Ağustos
Academico de Viseu FC-Pacos de Ferreira
0-0
16 Ağustos
Lillestroem-Start
3-0
16 Ağustos
GKS Katowice-Arka Gdynia
4-1
16 Ağustos
Lech Poznan-Korona Kielce
1-1
16 Ağustos
Club Atletico Platense-San Lorenzo
2-1
16 Ağustos
Huracan-Argentinos Juniors
1-0
17 Ağustos
Velez Sarsfield-Independiente
02:30
16 Ağustos
Fluminense-Fortaleza
2-1
16 Ağustos
Ceara-Red Bull Bragantino
1-0
16 Ağustos
Hansa Rostock-Hoffenheim
0-4
16 Ağustos
Sandhausen-RB Leipzig
2-4
16 Ağustos
SV Hemelingen-Wolfsburg
0-9
16 Ağustos
Energie Cottbus-Hannover 96
1-0
16 Ağustos
Sportfreunde Lotte-Freiburg
0-2
16 Ağustos
Luebeck-Darmstadt
1-2
16 Ağustos
Oldham Athletic-Swindon Town
1-2
16 Ağustos
Barrow-Notts County
2-1
16 Ağustos
Cambridge United-Harrogate Town
1-1
16 Ağustos
Crewe Alexandra-Crawley Town
1-0
16 Ağustos
Grimsby Town-Newport County
2-1
16 Ağustos
Milton Keynes Dons-Cheltenham Town
5-0
16 Ağustos
Salford City-Accrington Stanley
2-1
16 Ağustos
Shrewsbury-Colchester United
0-2
16 Ağustos
Tranmere Rovers-Gillingham
1-1
16 Ağustos
Roma-Neom SC
2-2
16 Ağustos
Lazio-Atromitos
2-0
16 Ağustos
Inter-Olympiakos
2-0
16 Ağustos
Bologna-OFI Crete
2-4
16 Ağustos
Atalanta-Juventus
1-2
16 Ağustos
Qingdao West Coast-Beijing Guoan
1-3
16 Ağustos
Changchun Yatai-Meizhou Hakka
1-0
16 Ağustos
Kortrijk-K. Lierse SK
1-0
16 Ağustos
Beerschot-Eupen
1-1
16 Ağustos
Greenock Morton-Aberdeen
0-3
16 Ağustos
St. Johnstone-Motherwell
0-1UZS
16 Ağustos
St. Mirren-Hearts
6-5
16 Ağustos
Rangers-Alloa Athletic
4-2
16 Ağustos
JIPPO-Klubi 04
0-1
16 Ağustos
FC Lahti-KaePa
2-2
16 Ağustos
Oulu-Ilves
0-4
16 Ağustos
IFK Mariehamn-FC KTP
3-0
16 Ağustos
Chrobry Glogow-Miedz Legnica
2-2
16 Ağustos
Östersunds-GIF Sundsvall
1-3
16 Ağustos
IK Brage-Vasteras SK
3-1
16 Ağustos
Halmstads BK-Malmö FF
0-4
16 Ağustos
IFK Norrkoeping-Elfsborg
2-1
16 Ağustos
Jeonbuk -Daegu FC
3-0

Beşiktaş - Eyüpspor: Muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında ikas Eyüpspor'u konuk edecek.

Beşiktaş - Eyüpspor: Muhtemel 11'ler
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u ağırlayacak.

Avrupa kupası müsabakası dolayısıyla ligde ilk haftadaki Kayserispor maçı ertelenen siyah-beyazlı takım, bu kulvarda 2025-2026 sezonuna, Eyüpspor karşılaşmasıyla start verecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.


Sezona Avrupa kupalarında oynadığı karşılaşmalarla başlayan Beşiktaş, taraftarı önünde Eyüpspor'u yenerek, Süper Lig'e 3 puanla başlamanın hesaplarını yapıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş muhtemel 11: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Ndidi, Orkun, Muçi, Rafa, Joao Mario, Abraham.



Eyüpspor muhtemel 11: Felipe, Calegari, Robin, Claro, Mujakic, Melih, Yalçın, Halil, Kerem Demirbay, Draguş, Thiam.

- Mustafa Hekimoğlu yok

Siyah-beyazlı takımda Eyüpspor maçı öncesinde forvet oyuncusu Mustafa Hekimoğlu'nun sakatlığı bulunuyor.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında St. Patrick's ile İstanbul'da oynanan maçta sakatlanan genç golcünün, MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi.

Mustafa, sakatlığı sebebiyle bir süre formasından uzak kalacak.

- Yeni transferlerin Süper Lig'de ilk maçı

Beşiktaş'ta yeni transferler David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi, şans verilmesi durumunda Süper Lig'de ilk kez forma giyecek.

Yaz transfer döneminde kadroya katılan dört futbolcu, Eyüpspor mücadelesinde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den forma bekleyecek.

- Ligde üçüncü randevu

Beşiktaş ile ikas Eyüpspor, Süper Lig'de üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılar, geçen sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor'u sahasında 2-1, deplasmanda da 3-1'lik skorlarla yenmeyi başardı.

İki ekip 2023-2024 sezonunda ise Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelirken Beşiktaş, rakibini 4-0 mağlup etti.

- Beşiktaş, bu sezon 4 resmi maç yaptı

Siyah-beyazlı takım, bu sezon Eyüpspor karşılaşmasına dek 4 resmi müsabakaya çıktı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Beşiktaş, rakibine 4-2 ve 2-0'lık skorlarla kaybetti.

Avrupa Ligi'ne veda ettikten sonra UEFA Konferans Ligi'nden yoluna devam siyah-beyazlılar, organizasyonun 3. eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşılaştı. Beşiktaş, rakibini deplasmanda 4-1, sahasında da 3-2 yenerek play-off turuna yükseldi.

Bu sezon toplamda 4 resmi maça çıkan siyah-beyazlılar, 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

