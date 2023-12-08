Beşiktaş, Emrah Bayraktar'ın görevini açıkladı!

Beşiktaş Kulübü'nde başkan Hasan Arat yönetimi yeni görevlendirmeleri açıklamaya devam ediyor.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada; 'Futbol Takımları Genel Koordinatör Danışmanlığı'na Emrah Bayraktar'ın, 'Futbol Takımları Genel Koordinatör Yardımcılığı'na ise Emir Şiranlı'nın getirildiği duyuruldu.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI:
"Futbol Takımları Genel Koordinatör Danışmanlığına Emrah Bayraktar, Futbol Takımları Genel Koordinatör Yardımcılığına Emir Şiranlı getirilmiştir.
Bayraktar ve Şiranlı, Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba'ya bağlı olarak görev alacaklardır.
Emrah Bayraktar ile Emir Şiranlı'ya çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Emrah Bayraktar, Beşiktaş'ta 2011 yılında Gençlik gelişim koordinatörlüğü görevini yürütmüştü. Ayrıca, 2017 yılında da aynı görevi Galatasaray'da yapmıştı.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada; 'Futbol Takımları Genel Koordinatör Danışmanlığı'na Emrah Bayraktar'ın, 'Futbol Takımları Genel Koordinatör Yardımcılığı'na ise Emir Şiranlı'nın getirildiği duyuruldu.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI:
"Futbol Takımları Genel Koordinatör Danışmanlığına Emrah Bayraktar, Futbol Takımları Genel Koordinatör Yardımcılığına Emir Şiranlı getirilmiştir.
Bayraktar ve Şiranlı, Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba'ya bağlı olarak görev alacaklardır.
Emrah Bayraktar ile Emir Şiranlı'ya çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Emrah Bayraktar, Beşiktaş'ta 2011 yılında Gençlik gelişim koordinatörlüğü görevini yürütmüştü. Ayrıca, 2017 yılında da aynı görevi Galatasaray'da yapmıştı.
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