Beşiktaş Emlakjet'in konuğu Veolia Towers

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 6. haftasında 8 Kasım Çarşamba günü Almanya'nın Veolia Towers ekibini ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Emlakjet'in konuğu Veolia Towers
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07 Kasım 2023 13:11
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 6. haftasında 8 Kasım Çarşamba günü Almanya'nın Veolia Towers ekibini konuk edecek.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş Emlakjet, grupta oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı.

Veolia Towers ise çıktığı 5 karşılaşmada da mağlup oldu.

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