Beşiktaş Emlakjet'in konuğu Veolia Towers

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 6. haftasında 8 Kasım Çarşamba günü Almanya'nın Veolia Towers ekibini konuk edecek.



BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.



Beşiktaş Emlakjet, grupta oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı.



Veolia Towers ise çıktığı 5 karşılaşmada da mağlup oldu.



