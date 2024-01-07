Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Beşiktaş Emlakjet, ayrılığı açıkladı.



Siyah-beyazlı kulüp, Amerikalı forvet Leyton Hammonds ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüzden Bilgilendirme Beşiktaş Emlakjet Takımımızın oyuncusu Leyton Hammonds ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Leyton Hammonds'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Saygılarımızla.'' ifadeleri kullanıldı.





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