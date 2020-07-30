Burak Yılmaz'ın Lille'e transfer olmasının ardından golcü arayışlarını hızlandıran Beşiktaş'ın sürpriz bir anlaşma gerçekleştirdiği öne sürüldü.İngiliz basınından Sky Sports, Beşiktaş'ın Arsenal'in eski futbolcusuiçin Yunanistan Ligi takımlarından PAOK ile anlaşmaya vardığını duyurdu.Beşiktaş'ın 24 yaşındaki 1,86'lık golcü için PAOK'a 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.Öte yandan Yunan basınında, Beşiktaş'ın Ocak ayından bu yana Chuba Akpom ile ilgilendiğini vurgulanırken, henüz PAOK ile anlaşmaya varılmadığı ama görüşmelerin olumlu şekilde sürdüğü yer aldı.Yunanistan'da geride kalan sezon PAOK formasıyla 23 maçta 7 gol atan ve 2 asist yapan Chuba Akpom, şu sıralarda Borusssia Dortmund'un yıldızı Jadon Sancho ile birlikte tatil yapıyor.