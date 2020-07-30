"Beşiktaş, Chuba Akpom için PAOK ile anlaştı"

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, PAOK'ta forma giyen İngiliz golcü Chuba Akpom'un transferini bitirdiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
'Beşiktaş, Chuba Akpom için PAOK ile anlaştı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Temmuz 2020 10:18
Burak Yılmaz'ın Lille'e transfer olmasının ardından golcü arayışlarını hızlandıran Beşiktaş'ın sürpriz bir anlaşma gerçekleştirdiği öne sürüldü.

İngiliz basınından Sky Sports, Beşiktaş'ın Arsenal'in eski futbolcusu Chuba Akpom için Yunanistan Ligi takımlarından PAOK ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki 1,86'lık golcü için PAOK'a 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Öte yandan Yunan basınında, Beşiktaş'ın Ocak ayından bu yana Chuba Akpom ile ilgilendiğini vurgulanırken, henüz PAOK ile anlaşmaya varılmadığı ama görüşmelerin olumlu şekilde sürdüğü yer aldı.

Yunanistan'da geride kalan sezon PAOK formasıyla 23 maçta 7 gol atan ve 2 asist yapan Chuba Akpom, şu sıralarda Borusssia Dortmund'un yıldızı Jadon Sancho ile birlikte tatil yapıyor.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için