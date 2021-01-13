Beşiktaş - Çaykur Rizespor: İlk 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. atv'den canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
Siyah-beyazlı ekip, kupanın 5. turunda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 yenerek tur atlamıştı.
Çaykur Rizespor ise Eskişehirspor'a 3-0 üstünlük kurarak adını son 16 turuna yazdırdı.
İlk 11'ler
Beşiktaş
Utku
Necip
Welinton
Montero
Rıdvan
Dorukhan
Mensah
Ghezzal
Oğuzhan
N'Koudou
Aboubakar
Çaykur Rizespor
Zafer
Onur
Emir
Selim
Alberk
Yasin
Donsah
Fernando
Michalak
Doğan
Kemal
Son 16 turu tek maç
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği son 16 tur mücadelesi, tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.
Geçen hafta lig maçı
Beşiktaş ile Çaykur Rizespor 6 Ocak'ta Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya gelmişti.
Siyah beyazlılar 6-0'lık skorla sahadan galibiyetle ayrılarak bu sezonun en farklı galibiyetini elde etmişti.
Çaykur Rizespor ligde kazanamıyor
Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, ligde son 4 maçtır kazanamıyor
28 Aralık tarihinde oynanan Konyaspor deplasmanından beraberlikle ayrılan Çaykur Rizespor, daha sonra Gençlerbirliği ile de berabere kalıp Beşiktaş'a 6-0 mağlup oldu. Geçen hafta sonunda da Çaykur Rizespor, sahasında Denizlispori ile 1-1 berabere kaldı.
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. atv'den canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
Siyah-beyazlı ekip, kupanın 5. turunda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 yenerek tur atlamıştı.
Çaykur Rizespor ise Eskişehirspor'a 3-0 üstünlük kurarak adını son 16 turuna yazdırdı.
İlk 11'ler
Beşiktaş
Utku
Necip
Welinton
Montero
Rıdvan
Dorukhan
Mensah
Ghezzal
Oğuzhan
N'Koudou
Aboubakar
Çaykur Rizespor
Zafer
Onur
Emir
Selim
Alberk
Yasin
Donsah
Fernando
Michalak
Doğan
Kemal
Son 16 turu tek maç
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği son 16 tur mücadelesi, tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.
Geçen hafta lig maçı
Beşiktaş ile Çaykur Rizespor 6 Ocak'ta Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya gelmişti.
Siyah beyazlılar 6-0'lık skorla sahadan galibiyetle ayrılarak bu sezonun en farklı galibiyetini elde etmişti.
Çaykur Rizespor ligde kazanamıyor
Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, ligde son 4 maçtır kazanamıyor
28 Aralık tarihinde oynanan Konyaspor deplasmanından beraberlikle ayrılan Çaykur Rizespor, daha sonra Gençlerbirliği ile de berabere kalıp Beşiktaş'a 6-0 mağlup oldu. Geçen hafta sonunda da Çaykur Rizespor, sahasında Denizlispori ile 1-1 berabere kaldı.