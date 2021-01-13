Beşiktaş - Çaykur Rizespor: İlk 11'ler

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk edecek.Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. atv'den canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.Siyah-beyazlı ekip, kupanın 5. turunda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 yenerek tur atlamıştı.Çaykur Rizespor ise Eskişehirspor'a 3-0 üstünlük kurarak adını son 16 turuna yazdırdı.UtkuNecipWelintonMonteroRıdvanDorukhanMensahGhezzalOğuzhanN'KoudouAboubakarYeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği son 16 tur mücadelesi, tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.Beşiktaş ile Çaykur Rizespor 6 Ocak'ta Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya gelmişti.Siyah beyazlılar 6-0'lık skorla sahadan galibiyetle ayrılarak bu sezonun en farklı galibiyetini elde etmişti.Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, ligde son 4 maçtır kazanamıyor28 Aralık tarihinde oynanan Konyaspor deplasmanından beraberlikle ayrılan Çaykur Rizespor, daha sonra Gençlerbirliği ile de berabere kalıp Beşiktaş'a 6-0 mağlup oldu. Geçen hafta sonunda da Çaykur Rizespor, sahasında Denizlispori ile 1-1 berabere kaldı.