Beşiktaş - Çaykur Rizespor: İlk 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Abone Ol
Beşiktaş - Çaykur Rizespor: İlk 11'ler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ocak 2021 19:48
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. atv'den canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Siyah-beyazlı ekip, kupanın 5. turunda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 yenerek tur atlamıştı.

Çaykur Rizespor ise Eskişehirspor'a 3-0 üstünlük kurarak adını son 16 turuna yazdırdı.

İlk 11'ler

Beşiktaş
Utku
Necip
Welinton
Montero
Rıdvan
Dorukhan
Mensah
Ghezzal
Oğuzhan
N'Koudou
Aboubakar

Çaykur Rizespor
Zafer
Onur
Emir
Selim
Alberk
Yasin
Donsah
Fernando
Michalak
Doğan
Kemal






Son 16 turu tek maç

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği son 16 tur mücadelesi, tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.

Geçen hafta lig maçı

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor 6 Ocak'ta Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya gelmişti.

Siyah beyazlılar 6-0'lık skorla sahadan galibiyetle ayrılarak bu sezonun en farklı galibiyetini elde etmişti.

Çaykur Rizespor ligde kazanamıyor

Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, ligde son 4 maçtır kazanamıyor

28 Aralık tarihinde oynanan Konyaspor deplasmanından beraberlikle ayrılan Çaykur Rizespor, daha sonra Gençlerbirliği ile de berabere kalıp Beşiktaş'a 6-0 mağlup oldu. Geçen hafta sonunda da Çaykur Rizespor, sahasında Denizlispori ile 1-1 berabere kaldı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için