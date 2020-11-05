Beşiktaş, Burak Bıyıktay ile yolları ayırdı

Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımı başantrenörü Burak Bıyıktay ile yollarını ayırdı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, siyah-beyazlı kulüp Burak Bıyıktay ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdı.
Sezona genç bir kadroyla başlayan Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, oynadığı 6 maçı da kaybetmişti.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, siyah-beyazlı kulüp Burak Bıyıktay ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdı.
Sezona genç bir kadroyla başlayan Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, oynadığı 6 maçı da kaybetmişti.