Beşiktaş, Burak Bıyıktay ile yolları ayırdı

Beşiktaş'ta Başantrenör Burak Bıyıktay'la 6 lig maçının da kaybedilmesi sonrası yollar ayrıldı.

Haber; AA
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Beşiktaş, Burak Bıyıktay ile yolları ayırdı
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05 Kasım 2020 19:45
Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımı başantrenörü Burak Bıyıktay ile yollarını ayırdı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, siyah-beyazlı kulüp Burak Bıyıktay ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdı.

Sezona genç bir kadroyla başlayan Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, oynadığı 6 maçı da kaybetmişti.



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