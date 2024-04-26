Beşiktaş bu sezon bir ilkin peşinde

Trendyol Süper Lig'de bu sezon henüz derbi galibiyeti alamayan Beşiktaş, bu hasretine Fenerbahçe karşısında son vermek istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş bu sezon bir ilkin peşinde
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26 Nisan 2024 10:58
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek.

BU SEZON BİR İLKİ İSTİYORLAR

Siyah-Beyazlılar, bu müsabakada elde edeceği 3 puanla 2023-2024 sezonundaki ilk derbi galibiyetini almak istiyor.

Ligin 9. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Kartal, 15. haftada ise Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe'ye 3-1 kaybetti.

Beşiktaş, ligin ikinci yarısında ise 28. haftada Galatasaray'a bu kez evinde 1-0 yenildi. Siyah-Beyazlı teknik heyet ve futbolcular, kötü geçen sezonun ardından taraftarına derbi galibiyeti hediye edebilmek için Fenerbahçe karşısına çıkacak. 

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