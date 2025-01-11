Beşiktaş - Bodrum maçında VAR'a gidildi, penaltı çıkmadı

Beşiktaş - Bodrum FK maçında Bodrum FK lehine penaltı inceleme uyarısı yapıldı, pozisyonu inceleyen hakem 'devam' kararı verdi.

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Beşiktaş - Bodrum maçında VAR'a gidildi, penaltı çıkmadı
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11 Ocak 2025 20:37
Son güncelleme 11 Ocak 2025 20:38
Beşiktaş - Bodrum FK maçında Bodrum FK lehine penaltı inceleme uyarısı yapıldı, pozisyonu inceleyen hakem 'devam' kararı verdi.

Maçın 63. dakikasında Felix Uduokhai ile mücadeleye giren Taylan Antalyalı ceza alanında yerde kaldı.

Pozisyonun ardından 65. dakikada VAR tarafından yapılan inceleme uyarısı sonrası oyunu durduran hakem Mehmet Türkmen, pozisyonu incelemek için VAR'a gitti.

İncelemede bulunan Türkmen, penaltı olmadığına hükmetti ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Bodrum FK'li oyuncular, pozisyonun ardından hakem Mehmet Türkmen'e itirazlarda bulundu.



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