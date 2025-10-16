Beşiktaş BOA'nın konuğu Athinaikos Qualco

Beşiktaş BOA, EuroCup Women J Grubu ikinci hafta maçında Athinaikos Qualco karşılaşacak.
Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.
Siyah-beyazlılarımız, EuroCup Women J Grubu ilk hafta maçında deplasmanda InvestInTheWest Enea Gorzow ile oynadığı karşılaşmadan 87-82 mağlup ayrılmıştı.
Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.
Siyah-beyazlılarımız, EuroCup Women J Grubu ilk hafta maçında deplasmanda InvestInTheWest Enea Gorzow ile oynadığı karşılaşmadan 87-82 mağlup ayrılmıştı.