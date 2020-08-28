Beşiktaş, Atakan Üner transferini açıkladı

Beşiktaş, Altınordu'dan genç oyuncu Atakan Üner'in transferini duyurdu.

Haber; Sporx.com
Beşiktaş, Atakan Üner transferini açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ağustos 2020 19:06
Şu ana kadar kadrosunu Fabrice N'Sakala, Bernard Mensah ve Welinton ile güçlendiren Beşiktaş, Altınordu'dan Atakan Üner'in transferini resmen açıkladı.

Siyah-beyazlılar, 21 yaşındaki kanat oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

BEŞİKTAŞ NE KADAR ÖDEYECEK?

Beşiktaş, Altınordu'ya 150 bin Euro bonservis ödeyecek. Öte yandan siyah-beyazlı ekip sonraki satıştan %20 pay verecek.

Geçtiğimiz sezon Altınordu formasıyla 34 resmi maça çıkan Üner, 4 gol - 8 asistlik bir performansa imza attı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için