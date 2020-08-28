Beşiktaş, Atakan Üner transferini açıkladı

Şu ana kadar kadrosunu Fabrice N'Sakala, Bernard Mensah ve Welinton ile güçlendiren Beşiktaş, Altınordu'dan Atakan Üner'in transferini resmen açıkladı.



Siyah-beyazlılar, 21 yaşındaki kanat oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



BEŞİKTAŞ NE KADAR ÖDEYECEK?



Beşiktaş, Altınordu'ya 150 bin Euro bonservis ödeyecek. Öte yandan siyah-beyazlı ekip sonraki satıştan %20 pay verecek.



Geçtiğimiz sezon Altınordu formasıyla 34 resmi maça çıkan Üner, 4 gol - 8 asistlik bir performansa imza attı.



