Beşiktaş, Abdullah Avcı'dan 11.5 milyon kar edecek

Trabzonspor, teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'nın getirildiğini dün resmen duyurdu. Avcı'nın Trabzonspor ile anlaşması, Beşiktaş'ı da büyük bir mali yükten kurtaracak.

Haber; Milliyet
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Beşiktaş, Abdullah Avcı'dan 11.5 milyon kar edecek
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11 Kasım 2020 08:39
Trabzonspor'un yeni teknik direktör kararı Beşiktaş'ı da büyük kâra geçirdi.

Çünkü siyah-beyazlılar ile yapılan anlaşmada, kulübün haksız feshi durumunda tazminat yükünün Borçlar Kanunu ile paralel olarak FIFA talimatlarına göre hesaplanması öngörülüyor. Buna göre Beşiktaş, kalan 1.5 yıllık paradan bordo-mavililerin ödeyeceği 11.5 milyon lirayı düşecek.

Siyah-beyazlılar, Avcı ile yıllık 12 milyon liraya anlaşmıştı.



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