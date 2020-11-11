Beşiktaş, Abdullah Avcı'dan 11.5 milyon kar edecek

Trabzonspor'un yeni teknik direktör kararı Beşiktaş'ı da büyük kâra geçirdi.



Çünkü siyah-beyazlılar ile yapılan anlaşmada, kulübün haksız feshi durumunda tazminat yükünün Borçlar Kanunu ile paralel olarak FIFA talimatlarına göre hesaplanması öngörülüyor. Buna göre Beşiktaş, kalan 1.5 yıllık paradan bordo-mavililerin ödeyeceği 11.5 milyon lirayı düşecek.



Siyah-beyazlılar, Avcı ile yıllık 12 milyon liraya anlaşmıştı.



