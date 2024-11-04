Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da oynanmayacak. Maçın oynanacağı ülke ve stadyum hafta sonuna kadar belli olacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber!
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04 Kasım 2024 16:26
Son güncelleme 04 Kasım 2024 16:33
UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Avi ile karşılaşacak Beşiktaş'a kötü haber geldi.

TRT Spor'un haberine göre, maçın İstanbul'da oynanması için girişimde bulunan Beşiktaş'ın hamlelerine karşılık mücadele İstanbul dışında başka bir şehirde oynanacak.

Maçın oynanacağı ülke ve stadyum, hafta sonuna kadar belli olacak.

HÜSEYİN YÜCEL'İN SÖZLERİ

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, geçtiğimiz günlerde Maccabi Tel Aviv maçıyla ilgili, "Kesinlikle İsrail lobisine izin vermeyeceğiz! Gerekirse biz de elimizden gelen tüm imkanları seferber edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle ortak karar alıp hareket edeceğiz." demişti.

MAÇ NE ZAMAN?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacağı mücadele 28 Kasım'da oynanacak.

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