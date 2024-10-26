Beşiktaş'ta, kanatlarda her iki bölgede de oynayabilecek, mücadele gücü yüksek oyuncu transfer çalışmaları sürerken gündeme sürpriz bir isim geldi.
Kartal, Arsenal'in yıldız oyuncusu Thomas Partey ile yakından ilgileniyor. İkinci Başkan Hüseyin Yücel'in İngiliz kulübüyle temaslara başladığı ve transferi bitirmek için yoğun mesai harcadığı öğrenildi.
Siyah-beyazlıların 2020 yılından beri Arsenal'de forma giyen sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ganalı yıldızı devre arasında kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
HEM GÜÇLÜ HEM TEKNİK
Yıldız oyuncu Thomas Partey, Arsenal formasıyla bu sezon 8 maçta 720 dakika görev aldı. Güçlü fiziğinin yanı sıra pasör özelliğiyle de dikkat çeken Partey, 49 kez Gana Milli Takım formasını giydi.
31 yaşındaki oyuncu, Premier League'de 1 gol kaydederken, Milli takımda 13 kez ağları havalandırdı. Tecrübeli futbolcu için şimdiye kadar 50 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.
Ganalı orta saha oyuncusu Partey, Arsenal dışında Atletico Madrid, Almeira ve Mallorca gibi takımların formasını giydi.
HEM DEFANSİF HEM OFANSİF STAR
Ganalı ön libero, defansif gücü ve hızının yanı sıra attığı goller ve yaptıkları asistlerle takımlarının hücum gücüne büyük katkı sağlıyor.
Beşiktaş'a Thomas Partey sürprizi
Beşiktaş, Arsenal'in orta sahası Thomas Partey'i devre arasında kadrosuna katmayı hedefliyor.
Son güncelleme 26 Ekim 2024 10:20
Beşiktaş'ta, kanatlarda her iki bölgede de oynayabilecek, mücadele gücü yüksek oyuncu transfer çalışmaları sürerken gündeme sürpriz bir isim geldi.
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