Talisca için söyledim, istekler ve gerçekler arasındaki fark çok basitti. O günkü konuşmamda herhalde izah edemedim. Özlemi olduğunu, o zaman buraya gelmesini gerektiğini söylediğimde onun bir resmi teklif olmadığını herkes bilir. Sadece sohbet içerisinde konuştuk. Gerçekleşmesi mümkün olmayan bir transfer dememin sebebi. Biz de sıcak bakarız ama bugüne kadar hep olumsuzdu. Ama öyle bir şey olursa değerlendirilir ama şu anda öyle bir şey yok" sözlerini kullanmıştı.

Beşiktaş 'ın Anderson Talisca transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı yönetici Emre Kocadağ'ın "açıklamasının ardından Suudi Aarabistan'dan flaş bir iddia gündeme geldi.Suudi Arabistan basınında yer alan haberde, Al Nassr'ın Brezilyalı yıldızın takımdan ayrılmasına yeşil ışık yaktığı belirtildi.Al Nassr'ın Talisca konusundaki kararının ardından Beşiktaş'a haber yolladığı ve transfer için masaya oturmaya hazır olduğu aktarıldı.Bu gelişmenin ardından Beşiktaşlı kurmaylar, Al Nassr ile 29 yaşındaki futbolcunun transferini noktalamak için bir araya gelecek.Şenol Güneş, Talisca transferi konusunda son olarak,Beşiktaş'ta 2016-2018 yılları arasında kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca, siyah-beyazlı forma altında 80 maçta 37 gol attı ve 14 asist yaptı.