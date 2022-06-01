Beşiktaş'a, St. Etienne piyangosu

MAAŞ POLİTİKASI SÜRECEK

SAMET DE RADARDA

Beşiktaş'ta seçim geride kaldı, transfer çalışmalarına hız verildi.Sözcü Gazetesi'nden Doğan Gündoğdu'nun haberine göre; kulübe, fırsat transferi olarak Fransa Ligue 1'de küme düşenyıldızları, santrforstoperve sol kanatönerildi.vesözleşmeleri sona erdi.da boşa çıkacağı ifade ediliyor. Sportif direktör, bu üç futbolcunun durumlarıyla ilgiliyanıt bekliyor. 31 yaşındaki33 maçta 10 gol attı. 30 yaşındakiSevilla ile iki Avrupa Ligi kazandı. 27 yaşındaki Gabonluise takımın en etkili ismi olarak öne çıkıyor.döneminde maaş ödemelerindeki disiplin, ikinci başkanlık döneminde de sürecek. Çebi, futbolcu ve personel maaşlarının gününde ödenmesine büyük önem veriyor. Daha önce maaşların 6 ay kadar geriden geldiği dönemler yaşanmıştı. Şu an da kimseye maaş borcu bulunmuyor.En az bir Türk stoper transfer edecek Beşiktaş, Adana Demirspor'danlistesine aldı. Kariyerinin büyük bölümünü alt liglerde geçirdikten sonra Adana Demirspor ile yükseldiği Süper Lig'de geçen sezon 33 maç oynayan 28 yaşındaki stoper, istikrarlı performansıyla beğeni toplamıştı.