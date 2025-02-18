Beşiktaş'a Paulista'dan müjdeli haber!

Beşiktaş'a tecrübeli stoper Gabriel Paulista'dan müjdeli haber geldi.
Tendon yırtığı nedeniyle 28 Kasım 2024'ten bu yana sakatlığı süren siyah beyazlıların 34 yaşındaki stoperi Paulista, takımla çalışmalara başladı.
NE OLMUŞTU?
UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşan Beşiktaş'ta Brezilyalı savunmacı, Dor Turgeman ile yaşadığı ikili mücadele sonrası sakatlanıp oyuna devam edememişti.
Tendon yırtığı nedeniyle 28 Kasım 2024'ten bu yana sakatlığı süren siyah beyazlıların 34 yaşındaki stoperi Paulista, takımla çalışmalara başladı.
NE OLMUŞTU?
UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşan Beşiktaş'ta Brezilyalı savunmacı, Dor Turgeman ile yaşadığı ikili mücadele sonrası sakatlanıp oyuna devam edememişti.
Beşiktaş Kulübü, Gabriel Paulista'nın takımla birlikte kısmi olarak antrenmanlara katılmaya başladığını duyurdu. pic.twitter.com/bB6KTSDzbj
— Sporx (@sporx) February 18, 2025