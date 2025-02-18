Beşiktaş'a Paulista'dan müjdeli haber!

Beşiktaş'ın Brezilyalı savunmacısı Gabriel Paulista, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'a Paulista'dan müjdeli haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Şubat 2025 15:45
Beşiktaş'a tecrübeli stoper Gabriel Paulista'dan müjdeli haber geldi.

Tendon yırtığı nedeniyle 28 Kasım 2024'ten bu yana sakatlığı süren siyah beyazlıların 34 yaşındaki stoperi Paulista, takımla çalışmalara başladı.

NE OLMUŞTU?

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşan Beşiktaş'ta Brezilyalı savunmacı, Dor Turgeman ile yaşadığı ikili mücadele sonrası sakatlanıp oyuna devam edememişti. 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery