Beşiktaş'a Martial için dev rakipler

Beşiktaş, transfer çalışmalarına dört koldan devam ediyor. Siyah-beyazlılar, sağ kanat için Angel Di Maria'nın menajeriyle görüşmelerini hem ikinci başkan Hüseyin Yücel hem de danışman Brad Friedel üzerinden yürütüyor.
BEŞİKTAŞ, MARTIAL İLE İLGİLENİYOR
Kartal'da sol kanat forvet pozisyonu için de sezon bitmeden gündeme gelen Anthony Martial seçeneği masada duruyor. Tecrübeli oyuncu Manchester United ile sözleşmesinin bitmesinin ardından boşa çıkarken Beşiktaş'ın da kendisiyle ilgilendiği belirtildi.
FRANSA'DAN DEV RAKİPLER
Ancak bu transfer için masada güçlü iki takım daha bulunuyor; Marsilya ve Lyon. Siyah-beyazlılar önemli rakiplere rağmen, Martial'in menajeri ile görüşerek taleplerini sordu. Oyuncunun isteklerinin belli olmasının ardından tarafların masaya oturması bekleniyor.
Ayrıca yıldız oyuncuya çok ilgi olması nedeniyle bu transferin Beşiktaş'ı zorlayabileceği de belirtildi.
BEŞİKTAŞ, MARTIAL İLE İLGİLENİYOR
Kartal'da sol kanat forvet pozisyonu için de sezon bitmeden gündeme gelen Anthony Martial seçeneği masada duruyor. Tecrübeli oyuncu Manchester United ile sözleşmesinin bitmesinin ardından boşa çıkarken Beşiktaş'ın da kendisiyle ilgilendiği belirtildi.
FRANSA'DAN DEV RAKİPLER
Ancak bu transfer için masada güçlü iki takım daha bulunuyor; Marsilya ve Lyon. Siyah-beyazlılar önemli rakiplere rağmen, Martial'in menajeri ile görüşerek taleplerini sordu. Oyuncunun isteklerinin belli olmasının ardından tarafların masaya oturması bekleniyor.
Ayrıca yıldız oyuncuya çok ilgi olması nedeniyle bu transferin Beşiktaş'ı zorlayabileceği de belirtildi.