Beşiktaş'a Japon sağ bek!

Kadrosuna takviyeler planlayan Beşiktaş'ta sağ bek mevkii önem taşıyor.
Birçok yıldızı listesine yazan Siyah-beyazlılarda, son aday Japon futbolcu Takehiro Tomiyasu oldu.
Arsenal'den ayrılan 26 yaşındaki sağ bekin siyah-beyazlılarda listeye yazıldığı aktarıldı. Bonservisi elinde olan Tomiyasu için teknik heyetin raporu önem taşıyor.
Birçok yıldızı listesine yazan Siyah-beyazlılarda, son aday Japon futbolcu Takehiro Tomiyasu oldu.
Arsenal'den ayrılan 26 yaşındaki sağ bekin siyah-beyazlılarda listeye yazıldığı aktarıldı. Bonservisi elinde olan Tomiyasu için teknik heyetin raporu önem taşıyor.