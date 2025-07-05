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Beşiktaş'a Japon sağ bek!

Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde Arsenal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Takehiro Tomiyasu'yu gündemine aldı.

calendar 05 Temmuz 2025 12:41 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2025 12:49
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a Japon sağ bek!
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Kadrosuna takviyeler planlayan Beşiktaş'ta sağ bek mevkii önem taşıyor.

Birçok yıldızı listesine yazan Siyah-beyazlılarda, son aday Japon futbolcu Takehiro Tomiyasu oldu.

Arsenal'den ayrılan 26 yaşındaki sağ bekin siyah-beyazlılarda listeye yazıldığı aktarıldı. Bonservisi elinde olan Tomiyasu için teknik heyetin raporu önem taşıyor. 
 
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