Beşiktaş'a hızlı kanat: Armand Lauriente

Beşiktaş, Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'nin transferi için görüşmelere başladı. İşte detaylar....

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Beşiktaş'a hızlı kanat: Armand Lauriente
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07 Temmuz 2024 18:49
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, dikkat çeken bir isme yöneldi.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; siyah beyazlı takım, Sassuolo'dan Armand Lauriente ile ilgileniyor.

Haberde Beşiktaş'ın, 25 yaşındaki sol kanatın transferi için görüşmelere başladığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ ELİNİ ÇABUK TUTUYOR

Bununla birlikte, siyah beyazlı yöneticilerin resmi görüşmelerini sürdürdüğü oyuncuyu kısa süre içinde bitirmek için temaslarını sıklaştırdığı ifade edildi.

Hızıyla ön plana çıkan 25 yaşındaki başarılı futbolcunun piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

Sassuolo'nun 2022'de 10.10 milyon euroya transfer ettiği başarılı kanat, İtalyan ekibiyle çıktığı 68 maçta 12 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. 

 
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