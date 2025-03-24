Beşiktaş'a dev sponsorluk kapıda!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Dubai'de kulübün kasasına ciddi sponsorluk geliri getirecek Ortadoğulu firmalarla üst düzey görüşmeler yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a dev sponsorluk kapıda!
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24 Mart 2025 10:49

Beşıktaş Başkanı Serdal Adalı, Dubai'de kulübün kasasına ciddi sponsorluk geliri getirecek Ortadoğulu firmalarla üst düzey görüşmeler yaptı.

Adalı öncelikle, "dünyanın en güzel stadı" diyerek Tüpraş Park'ın sponsorluğu için görüş alışverişinde bulundu.

YILLIK 20 MİLYON EURO GELİR

Adalı, Dubai'de yaptığı görüşmelerde kulübe yıllık 20 milyon euro civarında bir gelir getirmesini bekliyor.



 


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