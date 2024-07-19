Beşiktaş'a David Neres'te zor rakip

İsmi Beşiktaş ile anılan David Neres'i Serie A ekibi Napoli'nin de istediği ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'a David Neres'te zor rakip
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19 Temmuz 2024 11:20
Beşiktaş ile adı anılan David Neres'e sürpriz bir rakip çıktı.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Napoli'nin de Neres'i istediği ortaya çıktı. İtalyan kulübünün Benfica ile görüştüğü dile getirildi.

SATMAYA SICAK BAKIYOR

 

Benfica'nın 27 yaşındaki yıldızla 2027'ye kadar kontratı olduğu ancak satmaya sıcak baktığı belirtildi.

KARİYER RAKAMLARI

Sao Paulo, Shakhtar, Ajax ve Benfica gibi önemli kulüplerde forma giyen tecrübeli oyuncu, kariyeri boyunca çıktığı 281 maçta 74 gol atıp 69 asist yaptı.



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