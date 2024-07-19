Beşiktaş'a David Neres'te zor rakip

Beşiktaş ile adı anılan David Neres'e sürpriz bir rakip çıktı.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Napoli'nin de Neres'i istediği ortaya çıktı. İtalyan kulübünün Benfica ile görüştüğü dile getirildi.
SATMAYA SICAK BAKIYOR
Benfica'nın 27 yaşındaki yıldızla 2027'ye kadar kontratı olduğu ancak satmaya sıcak baktığı belirtildi.
KARİYER RAKAMLARI
Sao Paulo, Shakhtar, Ajax ve Benfica gibi önemli kulüplerde forma giyen tecrübeli oyuncu, kariyeri boyunca çıktığı 281 maçta 74 gol atıp 69 asist yaptı.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Napoli'nin de Neres'i istediği ortaya çıktı. İtalyan kulübünün Benfica ile görüştüğü dile getirildi.
SATMAYA SICAK BAKIYOR
Benfica'nın 27 yaşındaki yıldızla 2027'ye kadar kontratı olduğu ancak satmaya sıcak baktığı belirtildi.
KARİYER RAKAMLARI
Sao Paulo, Shakhtar, Ajax ve Benfica gibi önemli kulüplerde forma giyen tecrübeli oyuncu, kariyeri boyunca çıktığı 281 maçta 74 gol atıp 69 asist yaptı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU