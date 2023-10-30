Beşiktaş'a Cumhuriyet'in 100. yılı için forma izni

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçına Cumhuriyet'in 100. yılına özel formayla çıkması yönündeki sorun giderildi. İşte detaylar...

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Beşiktaş'a Cumhuriyet'in 100. yılı için forma izni
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30 Ekim 2023 15:19
Son güncelleme 30 Ekim 2023 16:05
Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçına Cumhuriyet'in 100. yılına özel formayla çıkması yönündeki sorun giderildi. Siyah-beyazlılar maça özel tasarlanan formayla çıkacak.

Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırladığı kırmızı formayı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) zamanında bildirmedi. Harekete geçen Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu.

Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı başvuru kabul edildi. Bu kararın ardından Beşiktaş, Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırlanan formasıyla sahaya çıkabilecek.

Öte yandan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün takımı bu akşam Cumhuriyet özel forması ile sahada. Çok Yaşa Cumhuriyet" ifadelerini kullandı.






 

 
 

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