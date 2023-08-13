Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi!

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Cenk Tosun, pazartesi günü oynanacak Fatih Karagümrük maçının kadrosunda yer alabilecek.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ağustos 2023 12:01
Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında pazartesi günü Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak.

Siyah-beyazlılara bu karşılaşma öncesi müjdeli bir haber geldi. Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Cenk Tosun, Karagümrük ile oynanacak maçın kadrosunda yer alabilecek.

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük arasındaki mücadele pazartesi günü saat 21.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery