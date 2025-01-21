Beşiktaş'a Benfica imzalı kanat: 'Serginho'

Beşiktaş'ta teknik direktörlük konusu Ole Gunnar Solskjaer'in takımın başına geçmesiyle tamamlandı. Şimdi sırada kadroya yapılacak takviyeler var.



Siyah Beyazlılar, Danimarka Süper Ligi takımlarından Viborg forması giyen 23 yaşındaki Yeşil Burun Adalı oyuncu Serginho'yu transfer listesine ekledi.



İSTENİLEN RAKAM 7 MİLYON EURO



Viborg, Serginho için 7 milyon Euro'luk bir beklenti içinde ancak Beşiktaş'ın sıkı pazarlıkta olduğu ve futbolcunun da sıcak bakması ile birlikte görüşmelerin hızlandığı öğrenildi.



BENFICA'DA YETİŞTİ



Serginho, 15 yaşında tanıştığı Benfica ile 2021 yılının başına kadar birlikteydi. Portekiz devinin 23 yaş altı takımı ile maçlara çıkan kanat, kendisinden yaşça büyük oyuncular ile oynayarak gelişim sağladı.



PERFORMANSI



Bu sezon Viborg formasıyla 14 maça çıkan Serginho, 3 gol 9 asistlik performans sergiledi.









