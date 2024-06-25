Beşiktaş'a Amir müjdesi

Beşiktaş'ta sakatlığını atlayan Amir Hadziahmetovic, 1 Temmuz'da başlayacak kampta yer alabilecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Amir müjdesi
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25 Haziran 2024 09:55
Beşiktaş'ta orta sahanın en önemli isimlerinden Amir Hadziahmetovic sahalara geri dönüyor. Bosna Hersekli futbolcu, 1 Temmuz'da başlayacak yeni sezon hazırlık kampında yer alabilecek.

TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞABİLECEK

Karagümrük'le 13 Ocak'ta oynanan lig maçında sakatlanan Amir Hadziahmetovic'in sol diz ön çapraz bağlarında kopma belirlenmişti. Ameliyat olan Amir, rehabilitasyon ve bireysel çalışma dönemini başarılı bir şekilde tamamladı. 27 yaşındaki deneyimli futbolcunun yeni sezon kampına tamamen hazır olduğu ve takımla birlikte çalışabileceği aktarıldı.

Amir Hadziahmetovic geride kalan yaklaşık 5,5 aylık süreçte sıkı bir hazırlık programı uyguladı. Tecrübeli futbolcu özel antrenmanlarla kademeli olarak sol dizini güçlendirdi ve sakatlıktan tamamen kurtuldu. Yeni sezon hazırlıklarının başlamasını dört gözle bekleyen Amir'in iyileşmesi teknik heyet ve yönetimin de yüzünü güldürdü.

Amir Hadziahmetovic'in ismi geçen sezon ara transfer döneminin ardından A takım listesine yazılmamıştı. Bosna Hersekli futbolcu uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle siyah-beyazlı yönetimin talebini kabul ederek A takım listesi dışında kalmayı kabul etmişti.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş, Amir'i Şubat 2023'te 3,2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Konyaspor'dan kadrosuna katmıştı.

Beşiktaş'la 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Amir Hadziahmetovic, siyah-beyazlı formayla 42 resmi maça çıkarken 1 gol, 8 asiste imza attı.

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