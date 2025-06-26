Beşiktaş'a Almanya'dan süper golcü!

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Beşiktaş, golcü adayını Almanya'da buldu.
"BEKLENTİ 15 MİLYON EURO"
Beşiktaş, Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach formasıyla etkileyici bir performans sergileyen Alman golcü Tim Kleindienst için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, Mönchengladbach kulübüne ilk olarak 7.5 milyon euro önerdiği, Alman kulübünün ise Kleindienst için 15 milyon euro talep ettiği belirtildi.
"TEMASLAR YOĞUNLAŞTIRILDI"
Geçtiğimiz sezon gol yollarında yaşadığı sıkıntıları gidermek isteyen Beşiktaş, 29 yaşındaki golcünün kulübü ve menajeriyle temasları yoğunlaştırdı.
"PERFORMANSI"
Borussia Mönchengladbach formasıyla 2024-2025 sezonunda 33 maçta görev alan Kleindienst, 16 gol ve 10 asistlik katkı sağladı. Tim Kleindienst'in, Mustafa Erhan Hekimoğlu ile birlikte gol yollarındaki etkisizliği sona erdirmesi bekleniyor.
"BEKLENTİ 15 MİLYON EURO"
Beşiktaş, Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach formasıyla etkileyici bir performans sergileyen Alman golcü Tim Kleindienst için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, Mönchengladbach kulübüne ilk olarak 7.5 milyon euro önerdiği, Alman kulübünün ise Kleindienst için 15 milyon euro talep ettiği belirtildi.
"TEMASLAR YOĞUNLAŞTIRILDI"
Geçtiğimiz sezon gol yollarında yaşadığı sıkıntıları gidermek isteyen Beşiktaş, 29 yaşındaki golcünün kulübü ve menajeriyle temasları yoğunlaştırdı.
"PERFORMANSI"
Borussia Mönchengladbach formasıyla 2024-2025 sezonunda 33 maçta görev alan Kleindienst, 16 gol ve 10 asistlik katkı sağladı. Tim Kleindienst'in, Mustafa Erhan Hekimoğlu ile birlikte gol yollarındaki etkisizliği sona erdirmesi bekleniyor.
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