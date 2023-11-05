Beşiktaş'a 12 dakikada şok!

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile karşılaştığı maçta 4 dakikada 2 gol atıldı.
İlk yarıya 1-0 geride giren Antalyaspor, ikinci yarının 25. saniyesinde Sehic ile durumu 1-1'e getirdi.
Bu golden yalnızca 4 dakika sonra ev sahibi ekip Jehezkel ile durumu 2-1'e öne geçerken, aynı oyuncu 7 dakika sonra farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.
İlk yarıya 1-0 geride giren Antalyaspor, ikinci yarının 25. saniyesinde Sehic ile durumu 1-1'e getirdi.
Bu golden yalnızca 4 dakika sonra ev sahibi ekip Jehezkel ile durumu 2-1'e öne geçerken, aynı oyuncu 7 dakika sonra farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.