Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park Stadı'nda oynanan ve hakem Ümit Öztürk'ün yönettiği maçta Beşiktaş 1-0 kazandı. Beşiktaş'ın golünü 90+6. dakikada Rachid Ghezzal attı.



Hazırlık maçlarında ortaya koyduğu performansla eleştiri toplayan siyah-beyazlılar, son 23 dakika 10 kişi oynayan rakibi karşısında elde ettiği 3 puanla lige iyi bir başlangıç yaptı.



İlk yarısı 0-0 biten maçta Kayserispor'da dakikalar 67'yi gösterirken Ali Karimi ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Beşiktaş'ta ise oyuna ikinci yarıda giren Cenk Tosun duraklama anlarında peş peşe iki sarı kart gördü ve kırmızı kartla ihraç edildi. 90+3. dakikada kırmızı kart gören golcü isim büyük üzüntü yaşadı.



BEŞİKTAŞ'IN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ



Beşiktaş'ın 84. dakikada Cenk Tosun ile bulduğu gol VAR uyarısı sonrası ofsayt kararıyla iptal edildi.



Bu sonucun ardından Beşiktaş sezona 3 puanla başladı, Kayserispor ise yenilgiyi tattı. Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Kayserispor da evinde İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.



TARAFTARLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ



Kayserispor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta sezonun açılış maçına siyah-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, Hollandalı golcü Wout Weghorst'u da selamlamayı ihmal etmedi.



Tribünlerin hemen hemen tamamının dolu olduğu karşılaşmada yoğunluk yaşanmaması için stat kapıları erken saatlerde açıldı. Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kalmasına rağmen stat dışındaki yoğunluk dikkati çekti.



WEGHORST TRİBÜNLERİ SELAMLADI



Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı takımın sahaya çıkmasının ardından yeni transfer Wout Weghorst'a büyük ilgi gösterdi. Taraftarların yoğun tezahüratıyla sahaya çıkan Hollandalı oyuncu, ısınmaya başlamadan önce tek tek tribünleri selamlayarak siyah-beyazlı taraftarların ilgisine karşılık verdi.



ISMAEL YENİ SEZONA 4'LÜ SAVUNMAYLA BAŞLADI



Hazırlık maçlarında 3'lü savunma oynatan Fransız teknik direktör Valerien Ismael, ligin ilk maçı olan Kayserispor mücadelesinde 4'lü savunma anlayışını tercih etti.



Beşiktaş'ın Fransız teknik patronu Valerien Ismael, kalede Ersin Destanoğlu'na şans verdi. Rosier, Necip, Saiss ve Masuaku savunma dörtlüsünü değerlendiren Ismael, Salih, Gedson, Kartal'ı orta alanda kullanırken, Ghezzal, Muleka ve Weghorst'u ise ileri uçta görevlendirdi. Ismael, sakat olan Welinton'un yerine Necip'i, sol bekte de Oğuzhan'ın yerine yeni transfer Masuaku'ya şans vermiş oldu.



ISMAEL 5 YENİ TRANSFERE ŞANS VERDİ



Teknik direktör Valerien Ismael, bu sezon siyah-beyazlı takıma katılan Romain Saiss, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Jackson Muleka ve Wout Weghorst'u maçın başlangıç kadrosuna dahil etti.



Orta sahada Kartal Kayra Yılmaz, Salih Uçan ve Gedson Fernandes'i görevlendiren Ismael, hücumda ise Rachid Ghezzal, Jackson Muleka ve Weghorst'a görev verdi. Bu sezon yeniden siyah-beyazlı takıma transfer olan Cenk Tosun ve Emrecan Uzunhan ise karşılaşmaya yedek başladı.



İKİNCİ YARIDA BEŞİKTAŞ DAHA BASKILIYDI



İlk yarıda tempo düşüktü. Maçın ikinci yarısında ise Beşiktaş daha fazla fırsatlar yakaladı. 75. dakikada Salih Uçan'ın attığı şut siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Son bölümde Cenk Tosun'u oyuna alan Ismael, çift forvete döndü. Beşiktaş yaklaşık son yarım saati 10 kişi oynayan rakibi karşısında oyunu rakip yarı alana yıktı. Golü de uzatmalarda buldu.



80'DE BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ



Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanan maçın 80. dakikasında Beşiktaş penaltı bekledi. Alçaktan gelen topa ceza sahasında kafa ile müdahale etmek isteyen Kolovetsios'un eliyle topa dokunduğunu ifade eden Beşiktaşlı oyuncular penaltı bekledi. Pozisyonun devamında ise Beşiktaş frikikte baraja takıldı. Kayserispor ise hızlı hücumlar ve defansın arkasına atılan toplarla etkili olmaya çalıştı.



CENK TOSUN ATTI AMA VAR...



Beşiktaş'ta oyuna sonradan giren Cenk Tosun, 84. dakikada topu ağlara gönderdi. Ancak; VAR'ın devreye girmesiyle birlikte ofsayt kararı çıktı ve gol değeri kazanmadı. Golcü futbolcu bu karardan sonra büyük üzüntü yaşadı.



SON SÖZÜ GHEZZAL SÖYLEDİ



Beşiktaş VAR kararıyla iptal edilen gol sonrası büyük baskı kurdu. Son bölümde ise Rachid Ghezzal sahneye çıktı. Siyah-beyazlıların yıldız ismi bu sezon Beşiktaş'ın ilk golüne imza attı. Ghezzal 90+6'da Beşiktaş'ı üstünlüğe taşıdı ve 3 puanı kazandıran isim oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



9. dakikada sol taraftan kullanılan taç atışı sonrası Bertolacci tek pasla Gavranovic'i soldan ceza sahasına sokarak kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Gavranovic'in çaprazdan vuruşunda top uzak direğin yanından auta gitti.



33. dakikada Cardoso'nun uzaktan şutunda, kaleci Ersin topu direk dibinde kurtardı.



41. dakikada Ghezzal'ın uzun pasıyla Salih Uçan ceza sahasına girdiği anda topa basarak pozisyonunu kaybetti ve son anda meşin yuvarlağı arkasındaki Weghorst'a çıkardı. Weghorst'un vuruşunda, savunmanın ayak koyduğu meşin yuvarlak, kornere gitti.



44. dakikada Masuaku'nun soldan içeriye yerden ortasında savunmadan seken topa Weghorst son anda dokundu, meşin yuvarlak kalecide kaldı.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



55. dakikada Emrah Başsan'nın soldan kullandığı köşe vuruşu sonrasında ceza sahası içinde oluşan karambolde Kolovetsios'un vuruşunda, Beşiktaş savunması kale çizgisi üzerinde topu kornere çıkardı.



68. dakikada Yukatel Kayserispor 10 kişi kaldı. Ali Karimi'nin ceza yayı üzerinde Salih Uçan'a yaptığı faulün ardından maçın hakemi Ümit Öztürk, ikinci sarı karttan Kayserisporlu oyuncuyu ihraç etti.



72. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunun ardından meşin yuvarlağı ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Ghezzal'ın şutunda, kaleci topu kurtardı.



78. dakikada Salih Uçan ceza sahası dışı sol çaprazından şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin az farkla üstünden auta gitti.



82. dakikada Mustafa Pektemek, sağ tarafta Necip Uysal'dan sıyrılıp çizgiye inerek topu dışarı çevirdi. Emrah Başsan'ın ceza sahası içinde gelişine vurduğu top üstten auta çıktı.



90+3. dakikada Beşiktaş'ta Cenk Tosun, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.



90+6. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sağ taraftan başlayan atakta Weghorst'un ceza sahası dışına çıkardığı topu Ghezzal ceza yayı üzerinden düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.



Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kazandı.



Stat: Vodafone Park



Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Tuğberk Curbay



Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Saiss, Masuaku, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 77 Cenk Tosun), Salih Uçan, Fernandes, Ghezzal, Muleka (Dk. 57 N'Koudou), Weghorst



Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Cardoso (Dk. 89 Ramazan Civelek), Ali Karimi, Bertolacci (Dk. 69 Campanharo), Emrah Başsan (Dk. 89 Mensah), Thiam (Dk. 50 Gökhan Sazdağı), Gavranovic (Dk. 69 Mustafa Pektemek)



Gol: 90+6 Ghezzal (Beşiktaş)



Kırmızı kartlar: Dk. 67 Ali Karimi (Yukatel Kayserispor), 90+3 Cenk Tosun (Beşiktaş)



Sarı kartlar: Dk. 76 Gedson Fernandes, Dk. 90+9 Necip Uysal (Beşiktaş)





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