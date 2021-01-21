Beşiktaş, 5 yıl sonra Olimpiyat Stadı'na çıktı

Vodafone Park'ın inşaatı nedeniyle 2015-2016 sezonunda iç saha maçlarının bir bölümünü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayan Beşiktaş, uzun bir aranın ardından İkitelli'de sahaya çıktı.
Siyah-beyazlılar, Olimpiyat Stadı'nda oynadığı son lig maçında Galatasaray'ı 14 Aralık 2015 tarihinde 2-1 mağlup etmişti.
Rüzgar panelleri dikkati çekti
Sezon başında bakıma alınan Atatürk Olimpiyat Stadı yenileme çalışmalarının ardından ilk maçına ev sahipliği yaptı.
Çeşitli bakımlardan geçen Olimpiyat Stadı'nda rüzgarı engellemesi için iki kale arkasına rüzgar panelleri kuruldu.
Siyah-beyazlılar, Olimpiyat Stadı'nda oynadığı son lig maçında Galatasaray'ı 14 Aralık 2015 tarihinde 2-1 mağlup etmişti.
Rüzgar panelleri dikkati çekti
Sezon başında bakıma alınan Atatürk Olimpiyat Stadı yenileme çalışmalarının ardından ilk maçına ev sahipliği yaptı.
Çeşitli bakımlardan geçen Olimpiyat Stadı'nda rüzgarı engellemesi için iki kale arkasına rüzgar panelleri kuruldu.