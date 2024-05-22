Beşiktaş, 3 yıl sonra bir ilkin peşinde

Ligde tarihin en kötü sezonlarından birini yaşayan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı 3 yıl sonra kazanarak taraftarını mutlu etmeyi hedefliyor...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, 3 yıl sonra bir ilkin peşinde
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22 Mayıs 2024 11:33
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek taraftarını mutlu etmeyi hedefliyor.

Bu sezon 3 kulvarda mücadele eden siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kalırken, Konferans Ligi'ne de grup aşamasında veda etti. Türkiye Kupası'nda ise finale yükselerek 2023-24 sezonunu kupayla kapatma umudunu sürdürdü. Siyah-beyazlı ekip, yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı finalde Trabzonspor'a üstünlük kurarak bu organizasyonda 3 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmaya çalışacak.

10 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Beşiktaş, kupayı müzesine götürerek sıkıntılı geçen sezonda taraftarına kupa sevinci yaşatmayı amaçlayacak. Kara Kartal, Ziraat Türkiye Kupası'nı 11. kez müzesine götürmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon 62'ncisi düzenlenen Türkiye Kupası'nda 10 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

FUTBOLCULAR KUPA SÖZÜ VERDİ

"Kara Kartal" 1974-75, 1988-89, 1989-90, 1993-94, 1997-98, 2005-06, 2006-07, 2008-09, 2010-11 ve 2020-21 sezonlarında kupanın sahibi oldu. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe, futbolcularıyla sık sık toplantılar yaparak zorlu finale hazırlamaya çalışıyor. Siyah beyazlı oyuncular da sezonu kesinlikle kupayla kapatmanın sözünü verdiler.  

 

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