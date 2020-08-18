Bernard Mensah, PAOK maçında oynayacak mı?

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Bernard Mensah, dün sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından Nevzat Demir Tesisleri'nin yolunu tutan Ganalı orta saha oyuncusu, yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı. Sergen Yalçın'ın, yeni oyuncusunu PAOK'a hazırlamak için yoğun bir idman programı hazırladığı öğrenildi

Bernard Mensah, PAOK maçında oynayacak mı?
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18 Ağustos 2020 10:27
Siyah-Beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda orta sahasını güçlendirmek için başlattığı çalışma sonunda Kayserispor'dan Bernard Mensah'ı kadrosuna katmıştı. Tecrübeli oyuncu  yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'la da görüşen Mensah, başarılı teknik adamdan yeni sezon planlarıyla ilgili olarak bilgi aldı. Yalçın'ın, yeni oyuncusunu PAOK maçına yetiştirmek için kendisine yoğun bir idman programı hazırladığı bildirildi.

BONSERVİSİ 4.5 MİLYON EURO

Avrupa'dan birçok kulübün transfer listesinde yer alan Mensah, Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgisine rağmen tercihini Beşiktaş'tan yana kullanmıştı. Siyah-Beyazlı yönetim, başarılı orta saha oyuncusunu Kayserispor'dan 500 bin Euro karşılığında sezon sonuna kadar kiraladı. Kara Kartal, eğer dönem bitiminde futbolcunun bonservisini almak isterse Sarı-Kırmızılılar'a sözleşmesinde yazan 4.5 milyon Euro'lukopsiyon bedelini ödeyecek. Mensah, Beşiktaş'tan bu sezon 1.2 milyon Euro kazanacak.



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