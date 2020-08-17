Beşiktaş, Mensah transferini açıkladı!

Beşiktaş, Kayserispor'dan ayrılan Bernard Mensah'ı transfer ettiğini 19.05'te twitter hesabından resmen duyurdu.



Beşiktaş, İngilizce hesabından yaptığı paylaşımda bir videoya da yer verdi. Mensah, videoda "Evin camından dışarı baktığımda bir otoyol görmek bana göre değildi. Benim evim deniz kenarında olmalıydı" ifadelerini kullanarak Galatasaray'a gönderme yaptı.



İşte Beşiktaş'ın yaptığı transfer açıklaması:



"Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, Hes Kablo Kayserispor kulübünden transfer ettiği Ganalı orta saha futbolcusu Bernard Mensah ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Bernard Mensah'a hoş geldin der, başarılar dileriz."



Bernard Mensah, transfer videosunda şu ifadeleri kullandı:



"Ev benim için yaşanılan bir beton yığını değil. Kapısı kapandığında, tüm sorunların dışarıda kalşdığı, kendinizi ait hissettiğiniz yer... Bazen acının bazen de büyük mutlulukların yaşandığı sıcak bir yuva... Hayat normal seyrinde ilerlerken, büyük bir hevesle varılan mabeddir ev. Uyuyup uyanmanız yetmez. Bazen dakikalar, saatler geçirmek istersiniz. Bazen o bile yetmez. Büyük olması da yetmez... İçindekiler de bir o kadar önemlidir. Hevesle taşınılan yeni ev vardır. Bu evde mutlu olmak adına hayallerin kurulduğu, gerçekleşmesi için büyük çabaların harcandığı. Evin camından dışarı baktığımda bir otoyol görmek bana göre değildi. Benim evim deniz kenarında olmalıydı. Ben Bernard Mensah, benim evim Beşiktaş!"



GEÇEN SEZON 25 MAÇTA 5 GOL, 8 ASİST!



Mensah, Hes Kablo Kayserispor formasıyla geride kalan sezon Süper Lig'de 25 maça çıkıp, 5 gol attı ve 8 golün de pasını verdi.







