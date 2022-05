Berna Gözbaşı'ndan TFF başkanlığı için açıklama

Kayserispor'un başkanı Berna Gözbaşı, Sabah'a özel bir röportaj verdi ve birçok konuda açıklama yaptı.



İşte Berna Gözbaşı'nın röportajından öne çıkan kısımlar:



"Kızınız, işiniz ve Kayserispor için hedef ve hayalleriniz nedir?"



"Kızımı başarılı bir iş insanı olarak görmek istiyorum. Daha fazla kadına rol model olabilmek ve ihracatımı daha da artırmak, yeni ürünler geliştirmek, yabancı yatırımcılarla çalışmak hedefim. Kayserisporumuzu 3 yıldır ligde tutmayı başardım. En büyük hedefim; Avrupa'da başarılı ve kurumsal altyapısı çok daha güçlü bir takım oluşturmak."



"SONUNDA HEP DİRİLDİK"



"Başkanlıktaki 3 yılınız için yorumunuz?"



"Öldük öldük dirildik ama sonuçta hep dirildik. Amatöre gidecek çok kötü bir yapı vardı. Gerçek anlamda elimi taşın altına koydum, yapılması gerekenin çok üzerinde çalışmalar yaptım. Çok daha üst sıralarda olabilirdik ama olmadı, gelecek seneye inşallah. Ama tüm kamuoyu şunu gördü ki futbol dünyası gibi erkek egemen bir dünyada bir kadın başarılı şeyler yapıyor."



"Sezon başında 'Trabzonspor' şampiyon olur demiştiniz, bildiniz? Henüz bitime 2 hafta var ama sezonu nasıl değerlendirirsiniz?"



"Üç büyükler istedikleri performansa ulaşamayınca medya ve kamuoyu ayağında biraz sönük kaldı. Ama Anadolu takımlarının başarısı, her takımın her takıma kök söktürdüğü bir lig oldu. Trabzonspor'un geçen sezondan gelen oturmuş kadrosu bu sonucu gösteriyordu ama doğrusu bu kadar da arayı açacağını tahmin etmedim."



"TFF'Yİ DÜŞÜNEMİYORUM BİLE"



"TFF seçim süreci hakkındaki düşünceniz nelerdir?"



"Ülke ve global etkiler göz önünde bulundurulup radikal kararlar alınmalı, ezberler bozulmalı. Ülke futbolunun geldiği nokta malum. Yılların uygulamaları yerine yenilikçi yaklaşımlar gerekli."



"Sizin de adınız telaffuz ediliyor, 100. yılında TFF'ye başkan olmak güzel olmaz mı?"



"Son günlerde bana en sık sorulan soru bu. O kadar yoğunum ki bunu düşünemiyorum bile. Ama bana yakıştıran benden umut bekleyen herkese de şükranlarımı sunuyorum, güvenleri için."



"Milli maç için Porto'dayken gazeteyi bir açtım Berna Gözbaşı var. Portekiz'de de meşhursunuz. Ne hissediyorsunuz?"



"Türkiye-Portekiz İş Konseyi Başkanlığı yaptım. İki ülke arasındaki yatırım, ithalat, ihracat ilişkilerini 2 sene boyunca yürütmüştüm. Portekiz-Türkiye maçı da olunca direkt akla geçmiş dönem başkanı olarak ben gelmişim. Ben pozisyonumu şehrimin ve ülkemin tanıtımı için her fırsatta kullanıyorum. Başkan olduğumda da 'İlk kadın başkan' olarak Times'a haber olmuştum. Emre Demir'i sattığımızda bu benim için sadece bir transfer değildi. Barcelona'nın web sitesinde Kayseri'nin sucuğu, pastırması ve mantısıyla da yer aldık. Sahada futbol oynanıyor ama biz her olaya Kayseri'yi tanıtmak için, Türkiye'yi tanıtmak için bakıyoruz."





